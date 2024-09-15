Росію масово атакують українські дрони: що відомо про наслідки

У ніч проти 15 вересня українські безпілотники атакували сім областей Росії. У Міноборони країни-агресорки заявили про усі збиті дрони.

Про це йдеться у ранковому звіті оборонного відомства.

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"Черговими засобами ППО знищено двадцять дев'ять українських безпілотних літальних апаратів, з яких: п'ятнадцять збито над територією Брянської області; п'ять - над Курською областю; чотири - над Смоленською областю; два - над Орловською областю та по одному - над територіями Бєлгородської, Калузької та Ростовської областей", - сказано у заяві.

У Мережі публікували наслідки атак - у Смоленькій області сталася пожежа. Губернатор регіону Василь Анохін, коментуючи кадри нальоту БПЛА, заявив про два збиті дрони.

"Сьогодні над Рославльським і Смоленським районами спрацювали сили ППО для відбиття атаки двох українських безпілотних літальних апаратів. За попередньою інформацією внаслідок падіння уламків на землю постраждалих і руйнувань немає", - написав він на сторінці у телеграм-каналі.

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