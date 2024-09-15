Росію масово атакують українські дрони: що відомо про наслідки

У Мережі публікували наслідки атак - у Смоленькій області сталася пожежа.
У ніч проти 15 вересня українські безпілотники атакували сім областей Росії. У Міноборони країни-агресорки заявили про усі збиті дрони.
Про це йдеться у ранковому звіті оборонного відомства.
"Черговими засобами ППО знищено двадцять дев'ять українських безпілотних літальних апаратів, з яких: п'ятнадцять збито над територією Брянської області; п'ять - над Курською областю; чотири - над Смоленською областю; два - над Орловською областю та по одному - над територіями Бєлгородської, Калузької та Ростовської областей", - сказано у заяві.
У Мережі публікували наслідки атак - у Смоленькій області сталася пожежа. Губернатор регіону Василь Анохін, коментуючи кадри нальоту БПЛА, заявив про два збиті дрони.
"Сьогодні над Рославльським і Смоленським районами спрацювали сили ППО для відбиття атаки двох українських безпілотних літальних апаратів. За попередньою інформацією внаслідок падіння уламків на землю постраждалих і руйнувань немає", - написав він на сторінці у телеграм-каналі.
Нагадаємо, ка Курщині цивільні масово здають "кадирівців" ЗСУ.
Читайте провідні новини дня:
- Бронь від мобілізації: Шмигаль озвучив цифру та допустив збільшення
- Салліван озвучив можливості для нового пакету допомоги для України ще до кінця вересня 2024 року
- Україна вирощує з Росії військового монстра: яких помилок позбулася російська армія — Берлінська