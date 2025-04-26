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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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США запустили Dark Eagle: що відомо про нову секретну гіперзвукову ракету

США успішно випробували гіперзвукову ракету Dark Eagle, яка може вражати цілі на відстані 2700 км.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Випробування ракети США

США провели випробування гіперзвукової ракети. Фото: United States Army

Сполучені Штати провели нові випробування гіперзвукової ракети наземного базування Dark Eagle (LRHW).

Про це повідомило видання South China Morning Post.

Запуск здійснено з полігону SLC-46 на базі Космічних сил США (мис Канаверал, Флорида). У Пентагоні підтвердили факт випробувань, але деталі залишаються закритими. За офіційною заявою, тестування проводили спільно урядові, наукові та промислові структури.

«Об’єднана група урядових, наукових та промислових партнерів провела випробування за дорученням Міноборони на полігоні на базі Космічних сил на мисі Канаверал», — йдеться в повідомленні.

З відкритих джерел відомо, що Dark Eagle — це гіперзвукова ракета наземного базування класу «земля–земля», здатна вражати цілі на відстані до 2700 км із швидкістю понад 6100 км/год (М=5). Розробка Lockheed Martin призначена для ураження стратегічних об’єктів, а вартість однієї ракети оцінюється в 41 млн доларів.

Нагадаємо, в США вибухнув ракетний завод Northrop Grumman.

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