США запустили Dark Eagle: що відомо про нову секретну гіперзвукову ракету

США провели випробування гіперзвукової ракети. Фото: United States Army

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Сполучені Штати провели нові випробування гіперзвукової ракети наземного базування Dark Eagle (LRHW).

Про це повідомило видання South China Morning Post.

Запуск здійснено з полігону SLC-46 на базі Космічних сил США (мис Канаверал, Флорида). У Пентагоні підтвердили факт випробувань, але деталі залишаються закритими. За офіційною заявою, тестування проводили спільно урядові, наукові та промислові структури.

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«Об’єднана група урядових, наукових та промислових партнерів провела випробування за дорученням Міноборони на полігоні на базі Космічних сил на мисі Канаверал», — йдеться в повідомленні.

З відкритих джерел відомо, що Dark Eagle — це гіперзвукова ракета наземного базування класу «земля–земля», здатна вражати цілі на відстані до 2700 км із швидкістю понад 6100 км/год (М=5). Розробка Lockheed Martin призначена для ураження стратегічних об’єктів, а вартість однієї ракети оцінюється в 41 млн доларів.

Нагадаємо, в США вибухнув ракетний завод Northrop Grumman.