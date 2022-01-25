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Стамбул засипало снігом: в аеропорту скасували всі рейси

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Стамбул засипало снігом: в аеропорту скасували всі рейси

Twitter / Ali Yerlikaya

Через рясні снігопади у турецькому місті скоротять робочий час в державних установах, а в сусідній Греції оголосили вихідний.

У понеділок, 24 січня, через сильний снігопад у турецькому місті Стамбулі було скасовано заняття в університетах, призупинив роботу міжнародний аеропорт, сповільнився рух громадського транспорту.

Про це повідомляє турецьке видання Haber Turk.

Муніципальні служби не встигають прибирати сніг із проїжджої частини, через ожеледицю рух деякими вулицями було паралізовано, було закрито також деякі поромні переправи. У водіїв виникли проблеми із видимістю на трасах, зростає кількість автомобільних аварій. Через десятибальні затори рух транспорту був дуже повільним.

Університети у Стамбулі закриті до середи, 26 січня, у школярів тривають канікули, людей з інвалідністю та вагітних жінок звільнили від роботи протягом двох днів.

Головний авіаперевізник Туреччини Turkish Airlines заявив, що скасував усі рейси з аеропорту Стамбула до ранку вівторка, 25 січня, щоб "забезпечити "безпеку подорожей пасажирів". Окрім того, в аеропорту під снігом обвалився дах одного із вантажних терміналів — на щастя, ніхто не постраждав.

За даними місцевого департаменту з надзвичайних ситуацій та стихійних лих, близько 4600 осіб у понеділок опинилися у скрутному становищі через погодні умови, понад 6700 людей були доставлені до притулків, а тим, хто потребував, доставили тисячі контейнерів із харчами. 

Упродовж дня температура в турецькому місті опустилася до - 2 градусів, що на 4-6 градусів нижче за середні показники для січня. Метеорологи попереджають, що снігопад у Стамбулі триватиме щонайменше три дні. 

Місцева влада закликає громадян без потреби не виходити з будинків. 

Губернатор Стамбула Алі Єрлікая заявив, що робочий час у вівторок, 25 січня, в державних установах закінчуватиметься раніше. Також достроково закриються торгові центри. 

Так само, як міжнародний аеропорт Стамбула, не працюватимуть до ранку вівторка найбільші автовокзали міста.

У сусідній Греції через потужний снігопад влада оголосила вівторок вихідним днем.

За словами міністра з питань кліматичної кризи та цивільного захисту Христоса Стіліанідіса, в країні не працюватимуть службовці всіх державних установ, за винятком місцевого самоврядування, служб безпеки, збройних сил, закладів охорони здоров'я, громадського транспорту. Також буде закрито навчальні заклади всіх рівнів та дитячі садки.

Нагадаємо, Грецію накрив потужний шторм "Елпіс": популярні курорти опинилися під сніговими заметами.

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