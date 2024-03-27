Теракт в "Крокус Сіті Хол": у Кремлі не узгодили звинувачення про "український слід"

В Кремлі досі не узгодили, що саме говорити про теракт у концертному залі.

Президент-диктатор РФ Володимир Путін та високопосадовці виголошують непослідовну позицію щодо "українського сліду" в теракті в "Крокус Сіті Хол" у Підмосков'ї. Це може свідчити про те, що Кремль не виробив шаблонної лінії стосовно обговорення інциденту.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті.

"Кремль ще не до кінця зрозумів, як узгодити свої інформаційні операції з реальністю провалів розвідки та правоохоронних органів. Крім того, Путін та інші високопосадовці не повністю об’єдналися навколо неправдивого наративу про те, що Україна якимось чином здійснила напад на концертний зал "Крокус" 22 березня, відповідальність за який взяла на себе ІД", - наголошують у звіті.

Фахівці згадують звернення Путіна 23 березня, в якому диктатор заявив, мовляв, нападники пов'язані з Україною. Втім, під час виступу на колегії генпрокуратури РФ 26 березня він згадав про напад на "Крокус Сіті Хол", закликавши слідчих встановити всі факти у справі, але не звинувачуючи прямо чи опосередковано Україну в цьому нападі", наголошує Інститут вивчення війни.

В ISW зауважують, що Путін згадав український уряд лише один раз під час не пов'язаної з цим частини звернення про повернення "втраченої" власності Росії за кордоном.

"Це помітна зміна в порівнянні з його зверненням 25 березня, в якому стверджувалося, що Україна була "замовником" нападу, і його звинуваченням 23 березня, що нападники тікали до України", - додають аналітики.

Окрім того, зауважують в ISW, речник Кремля Дмитро Пєсков так само відмовився прямо заявити, що нібито Україна організувала напад на "Крокус Сіті Хол", у відповідь на запитання журналістів про те, як Москва відреагує, якщо "підтвердить" причетність України.

"Коливання Путіна між прямим звинуваченням України в один день і уникненням цього питання наступного дня свідчить про те, що Кремль ще не виробив шаблонної лінії щодо того, як обговорювати атаку, ймовірно, частково внаслідок шоку, який відчула російська еліта після її наслідків", - йдеться у звіті.

Тим часом інші російські високопосадовці подвоїли безпідставний наратив Кремля, який звинувачує Україну у вчиненні атаки. Вони визнали, що владі РФ наразі бракує критично важливої інформації про атаку, що суперечить їхнім власним заявам і заявам інших кремлівських посадовців.

Зокрема, голова Федеральної служби безпеки Росії Олександр Бортніков звинуватив СБУ в тому, що атака була вчинена за участю США і Великої Британії начебто для паніки в російському суспільстві. Американські аналітики наголошують, що це давня наративна лінія Кремля, яка намагається представити війну в Україні як екзистенційну війну проти колективного Заходу. Натомість пізніше шеф ФСБ заявив, що Росія ще не встановила особу замовника атаки.

Бортніков також підкреслив, що російські спецслужби вжили всіх можливих заходів, щоб запобігти перетину нападниками української території, що співзвучно з заявою Путіна від 23 березня, але контрастує з заявами "президента" Білорусі Олександра Лукашенка від 26 березня.

Тим часом секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев 26 березня відповів на запитання преси про те, хто здійснив напад - Ісламська держава (ІД) чи Україна, що, "звісно, Україна". Пізніше він подвоїв цей наратив і заявив, мовляв, багато що вказує на причетність Києва. Ба більше, Патрушев навіть припустив, що "російські спецслужби та правоохоронні органи врешті-решт дійдуть такого висновку".

"Український слід" у теракті в "Крокус Сіті Хол"

Наступного дня після теракту, 23 березня, в російській ФСБ заявили про про затримання чотирьох підозрюваних у нападі на "Крокус Сіті Хол" біля кордону з Україною. Нібито затримані мали "відповідні контакти на українській стороні". Згодом диктатор РФ Володимир Путін також повторив версію ФСБ про "український слід".

В українському ГУР відреагували на заяви з Москви. Представник розвідки Андрій Юсов наголосив, що, зокрема, звинувачення ФСБ - це "брехня і намагання притягнути український слід з боку російського режиму, чим вони, власне, займають від перших хвилин, як цей теракт відбувався".

Крім того, Рада національної безпеки США однозначно відкинула спроби агресорки Росії прив'язати Україну до теракту в "Крокус Сіті Хол" у Підмосков'ї. Зазначається, Вашингтон попереджав РФ про загрозу теракту з боку ІДІЛ.

До слова, Reuters повідомило, що розвідка США підтверджує причетність ІД до теракту в РФ. Крім того, бойовики ІД самі підтвердили інформагентству Aamaq, що це вони організували теракт у Підмосковʼї.

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