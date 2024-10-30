Трамп пригрозив Європі "високою ціною": що означають його заяви

Трамп пригрозив запровадити 10% мито на імпорт з усіх країн і 60% мито на імпорт з Китаю

Європейському Союзу доведеться "заплатити високу ціну", якщо Дональд Трамп виграє президентські вибори в США, оскільки, на його думку, Європа недостатньо підтримує американський експорт.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на слова Трампа.

"Ось що я вам скажу, ЄС звучить так мило, так чудово, чи не так? Всі ці милі європейські маленькі країни, які зібралися разом... Вони не забирають наші машини. Вони не забирають нашу сільськогосподарську продукцію. Вони продають мільйони й мільйони автомобілів у США. Ні, їм доведеться заплатити велику ціну", – заявив Трамп під час мітингу в штаті Пенсильванія.

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Як пише Reuters, Трамп пригрозив запровадити 10% мито на імпорт з усіх країн і 60% мито на імпорт з Китаю. Такий крок може вплинути на глобальні ланцюги поставок, спричинити відповідні заходи з боку інших держав і збільшити витрати по всьому світу.

Нещодавно стало відомо, що Трамп, в разі своєї перемоги на виборах у США, планує заморозити війну в Україні та мінімізувати участь США у підтримці Києва.