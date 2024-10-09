"У**али, ни**я себе": у Росії нова паніка через атаку на арсенал біля Карачева

У Брянській області було уражено найближчий до лінії фронту 67-й арсенал ГРАУ.

Пекельна нічка в РФ! Жителі Брянщини не могли спокійно спати, бо слухали симфонію з вибухів. Невідомі добрі безпілотники успішно приземлилися поблизу міста Карачев. Кажуть, гриміло добряче поблизу складу КАБів та боєприпасів рашистів. А тим часом місцева влада традиційно заявила про "ефективну роботу ППО" та "збиття" безпілотників.

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Атака у Брянській області

У ніч проти 9 жовтня невідомі безпілотники наробили галасу у Брянській області Росії. Місцеві жителі скаржились на "звуки безперервної детонації" і опублікували у Мережі відео вибухів.

Губернатор Брянської області традиційно заявив про "збиття" безпілотників. За словами Олександра Богомазова, нібито постраждалих та руйнувань немає:

"Наші сили ППО продовжують знищення ворожих БпЛА над територією Брянської області. Ще шість безпілотних літальних апаратів літакового типу виявлено і знищено підрозділами ППО Міністерства оборони РФ. Постраждалих і руйнувань немає. Працюють оперативні та екстрені служби. Дякую нашим доблесним захисникам! Ще чотири ворожих безпілотних літальних апарати літакового типу виявлено і знищено силами ППО Міністерства оборони РФ. Екстрені та оперативні служби працюють на місцях. Дякуємо нашим підрозділам ППО!"

Загалом у Міноборони Росії заявили про збиття 24 безпілотників над Брянщиною:

"Протягом минулої ночі припинено спроби київського режиму вчинити терористичні атаки із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО перехоплено та знищено 47 українських безпілотних літальних апаратів. 24 БпЛА збиті над територією Брянської області, 5 БпЛА знищені над територією Бєлгородської області, по 2 БпЛА у Курській та Ростовській областях, один у Краснодарському краї та 13 над акваторією Азовського моря".

Але вочевидь "доблєсниє защітнікі" десь таки не догледіли. Адже заграва, яку публікували жителі Брянщини, майоріла поблизу міста Карачев. Воно розташоване орієнтовно всього за 114 км від України. І, о співпадіння, саме біля цього міста розташований ворожий 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Росії, про це писали аналітики Defense Express:

"Одним із найближчих можна вважати 67-й арсенал ГРАУ під містом Карачев Брянської області – 114 км. Він знаходиться впритул до 20-тисячного населеного пункту. При цьому станом на 2021 рік на детальних супутникових знімках видно, що частина боєприпасів на цьому складі загальною площею близько 3,5 кв. км зберігались просто неба".

Склад боєприпасів біля міста Карачев / Фото: Google Maps

От просто неба невідомі безпілотники і знайшли боєприпаси окупантів. Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко:

"Поблизу міста Карачев, Брянської області, було ураження найближчого до лінії фронту 67-го арсеналу ГРАУ. Він знаходиться всього в 114 км від кордону з Україною. На складі зберігалися боєприпаси, в тому числі з КНДР, також КАБи. Зазначу, що вони частково зберігалися під відкритим небом".

Путіна "привітали" з Днем народження

Нагадаємо, що кілька днів тому яскраво запалав іще один важливий об’єкт російських загарбників. Про це в Генеральному штабі ЗСУ заявили вранці 7 жовтня. До слова, цей подарунок Сили оборони України зробили саме в день народження Путіна.

Однак про те, що Путін почав отримувати "вітання" з Днем народження, стало відомо ще вночі 7 жовтня. Місцеві пабліки активно ширили інформацію про атаку добрих невідомих безпілотників в окупованому Криму, а пізніше повідомили і про "прильоти" по території нафтобази.

За даними телеграм-каналу "Крымский ветер", загоряння сталось після кількох потужних вибухів, які пролунали близько 04:30 у Феодосії. Повідомлялося, що зайнялося добряче, бо полум’я було видно навіть за 25 км від нафтобази.

Пожежа у Феодосі є, а причини немає!

Інформацію про пожежу на нафтобазі у Феодосії підтвердив так званий радник голови Криму Крючков з посиланням на очільника адміністрації Феодосії Ігоря Ткаченка. Згодом Ткаченко повідомив, що через пожежу на нафтобазі перекрито рух транспорту на вул. Геологічній і вул. Федька від перехрестя з Керченською трасою до району автовокзалу.

"Возгорание"? І все? А про причину сказати слабо? Плюс за даними телеграм-каналу "Крымский ветер", дим на нафтобазі Феодосії здіймався трьома "стовпами", що може свідчити про щонайменше три основні джерела займання.

Ба більше, чомусь окупаційна влада запровадила у Феодосії режим техногенної надзвичайної ситуації. А чого так, просте ж "возгорание"?

До речі, це "возгорание" триває досі! Найбільша нафтобаза окупантів горить уже третій день поспіль. Про це повідомляє моніторингова група "Крымского ветра" в Telegram:

"Станом на ранок 9 жовтня нафтобаза у Феодосії продовжує горіти, причому язики полум'я видно чіткіше, стовпи диму меншими не стають".

Пропагандисти скаржаться, що пожежа перекинулася на нові цистерни з пальним, а в повітрі зафіксовано перевищення концентрації діоксиду сірки. Оце класно ППО відпрацювала!

Російські служби кажуть, що горіння триватиме ще кілька днів, і загасити баки з пальним не вдасться, допоки вони повністю не вигорять. Що ж, нехай палає! Але хочемо наголосити, далі – більше.

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