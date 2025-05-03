У ДТП загинув норвезький мільйонер Вігнер Ліндал Олайсен (фото)

Вігнер Ліндал Олайсен

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У Польщі загинув один з найбагатших підприємців Норвегії, Вігнер Ліндал Олайсен, магнат рибної промисловості, який був співвласником компанії з розведення лосося Nova Sea.

Про це пише місцевий портал The Warsaw.

Аварія сталася в Мазовецькому воєводстві, коли автомобіль Jaguar, за кермом якого був Олайсен, з невідомих причин врізався в дерево. Інформацію про смерть бізнесмена підтвердила компанія Nova Sea, яка у своїй офіційній заяві висловила глибоке співчуття родині загиблого.

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«З жалем повідомляємо, що співвласник Nova Sea Хокон Вігнер Ліндал Олайсен загинув у автомобільній аварії у Польщі. Наші думки із сім’єю загиблого», — йдеться в офіційній заяві фірми.

За інформацією поліції, в аварії загинули двоє. До другої жертви аварії поки не уточнюється.

© The Warsaw

Що про нього відомо

Вігнер Ліндал Олайсен був норвезьким бізнесменом, співвласником компанії Nova Sea — одного з найбільших виробників лосося в Північній Норвегії. Він народився в 1982 році у родині, яка вже займалася рибним господарством. У 2025 році його статки оцінювалися понад 46 мільйонів євро, що дозволяло йому входити до списку 400 найбагатших людей Норвегії.

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