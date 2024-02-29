У порту Петербурга спалахнув криголам "Єрмак": що сталося (відео)

У четвер, 29 лютого, у Морському порту Санкт-Петербурга загорівся дизель-електричний криголам "Єрмак". До гасіння пожежі залучено 46 пожежників та 2 одиниці техніки.

Про це повідомляють російські Telegram-канали з посиланням на місцеве управління МНС РФ.

За інформацією російського МНС, на першій палубі начебто загорілося будівельне сміття. Припускають, що причиною загорання стали зварювальні роботи. На другій палубі серед сміття помітили балони для газозварювання, до яких вогонь ще не дістався.

Члени екіпажу спробували самостійно загасити спалах, але не досягли успіху — довелося викликати рятувальників, а самим рятуватися втечею з криголаму. Дев'ятеро людей залишили судно до приїзду МНС. Постраждалих наразі немає.

Повідомляється, що пожежникам складно боротися з вогнем через незручне планування судна.

У порту Петербурга загорівся російський криголам "Єрмак"

Цей криголам списали і він чекає на утилізацію - тендер на ці роботи було оголошено на початку 2023 року. Підсумкова вартість договору, куди входить також транспортування до місця демонтажу, становить 155 мільйонів рублів ($1,2 млн). Однак охочих виконати контракт поки що немає. Торішній тендер – це вже друга спроба знайти виконавця.

"Єрмак" був першим у світі арктичним криголамом, збудованим ще у 1974 році у Фінляндії. Вага судна – 12,8 тисяч тонн, довжина – 127,8 м, ширина – 25,97 м, висота борту – 16,7 метра.

Нагадаємо, 18 січня зафіксували влучання по цілях окупантів у Ленінградській області РФ. Атака безпілотників по нафтобазі була спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони.

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