У Придністров'ї тренуються проводити мобілізацію - Одеська ОВА

У невизнаному Придністров'ї намагаються провести "тренування" з мобілізації.

Про це 9 серпня повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Напередодні над Одещиною ворог втратив 6,5$ млн. На жаль, загроза ракетних атак росіян - рівень високий. Придністров'я тренується в мобілізації: поки що "не зачьот". Дотримуйтеся інформаційної гігієни", - написав він.

Братчук також додав, що ніч в Одесі минула спокійно.

Варто зазначити, що раніше у Придністров'ї заявили про плани увійти до складу Росії. Так званий міністр закордонних справ Придністров'я Віталій Ігнатьєв 22 липня заявив, що такі плани відображено в підсумках референдуму 17 вересня 2006 року, де чітко позначено: незалежність ПМР з подальшим вільним приєднанням до РФ.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 167-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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