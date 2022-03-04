У Росії горить склад боєприпасів (відео)

На складі порушили техніку безпеки.

У селі Тьоткіне Курської області вибухнув склад боєприпасів. Засоби масової пропаганди Росії говорять, що це через "порушення норм техніки безпеки під час ремонту військової техніки".

Відео пожежі оприлюднили Сухопутні війська ЗСУ.

Рубрика: авторь наші читачі. В селе Тёткино, Курская область (Россия) взорвался склад общественного питания. Согласно официальной информации, взрыв стал следствием нарушения норм техники безопасности при ремонте промышленной техники. Да, кто же спорит. #Настамнет. Опубликовано Сухопутні війська ЗС України Пятниця , 4 березня 2022 р.

Нагадаємо, на Донеччині ЗСУ підбили ворожий вертоліт.