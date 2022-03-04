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У Росії горить склад боєприпасів (відео)

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На складі порушили техніку безпеки.

У селі Тьоткіне Курської області вибухнув склад боєприпасів. Засоби масової пропаганди Росії говорять, що це через "порушення норм техніки безпеки під час ремонту військової техніки".

Відео пожежі оприлюднили Сухопутні війська ЗСУ.

Рубрика: авторь наші читачі. В селе Тёткино, Курская область (Россия) взорвался склад общественного питания. Согласно официальной информации, взрыв стал следствием нарушения норм техники безопасности при ремонте промышленной техники. Да, кто же спорит. #Настамнет.

Опубликовано Сухопутні війська ЗС України Пятниця , 4 березня 2022 р.

Нагадаємо, на Донеччині ЗСУ підбили ворожий вертоліт. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од, 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од, 
  • артилерійських систем –105 од, 
  • РСЗВ - 50 од, 
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од, 
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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