У Росії розпочалися військові навчання: скільки осіб бере участь

У Росії розпочалися військові навчання: скільки осіб бере участь

У Росії її на основі основних полігонів розміщення особового складу розгорнуті автономні польові табори.

У Росії понад 10 тисяч військовослужбовців у складі батальйонних тактичних груп мотострілкових з'єднань Південного військового округу здійснили марші до районів загальновійськових полігонів.

Про це пише "Інтерфакс" із посиланням пресслужбу ПВО.

"У польових умовах розпочнуть зимовий період навчання нового навчального року близько третини підрозділів усіх з'єднань та військових частин Південно-Східної Республіки. Понад 10 тис. військовослужбовців Південно-Східної Азії у складі підрозділів здійснили марші на загальновійськові полігони. Бойове злагодження відділень, розрахунків та екіпажів організовано у складі першого навчального закладу. ніж на 30 загальновійськових полігонах", — йдеться у повідомленні.

На базі основних полігонів для розміщення особового складу розгорнуто автономні польові табори АПЛ-500. Вперше навчання російських військових стартували навчальні заняття на новому полігоні Нестеровський в Інгушетії та Даниловський полігоні у Волгоградській області.

Для решти підрозділів навчання зимового періоду навчання розпочнуться у пунктах постійної дислокації – у навчальних класах та на наказарменній навчально-матеріальній базі.

"Модульна система навчання, організована на ротаційній основі, забезпечує комплексну підготовку всіх підрозділів протягом кожного місяця", — заявляють російські військові.

Раніше повідомлялося, що бойовики "ЛНР" та "ДНР" розпочали масштабні навчання під керівництвом Росії.

Нагадаємо, Росія сконцентрувала на кордоні з Україною близько 100 тисяч військовослужбовців.

Крім того, США поділилися з європейськими союзниками розвідувальними даними, у тому числі картами, які показують нарощування російських військ та артилерії для підготовки до швидкого, широкомасштабного прориву в Україну з кількох місць.

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