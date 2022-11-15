У США підтверджують, що російські ракети перетнули кордон Польщі

У США підтверджують, що під час масованої атаки по Україні російські ракети перетнули територію члена НАТО Польщі, де двоє людей були вбиті.

Про це АР повідомив високопосадовець США, який захотів залишитися на умовах анонімності.

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За інформацією польських ЗМІ, у другій половині 15 листопада, під час російської атаки по Україні в польському місті Пшеводув стався вибух, внаслідок чого загинуло двоє людей. Польські ЗМІ повідомляють, що причиною могли стати російські ракети.

Потім з'явилася інформація, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки й оборони. Офіційно причину скликання комітету не повідомили. Однак, ймовірно, це пов'язано з російськими ракетами. Речник уряду Польщі Петр Мюллер поінформував, що усі подробиці щодо інциденту повідомлять після закінчення засідання комітету.

Нагадаємо, у вівторок, 15 листопада, Росія завдала нового масованого ракетного удару по території України. Вибухи було чутно у Львові, Харкові, Рівному, Кривому Розі, Черкаській, Житомирській, Сумській, Полтавській, Вінницькій, Тернопільській областях. Працює ППО, на жаль, є влучання російських ракет. Через влучання ракет у деяких містах перепади електроенергії, є проблеми зі зв'язком, Інтернетом.

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