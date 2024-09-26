У США відреагували на новий ядерний шантаж Путіна – деталі

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав безвідповідальними нові погрози диктатора Путіна щодо використання Росією ядерної зброї.

Про це очільник Держдепартаменту США сказав в інтерв'ю MSNBC.

"Це абсолютно безвідповідально. Я думаю, що багато хто у світі, включаючи Китай, ясно говорили про це в минулому, коли він (Путін) брязкав ядерною зброєю. Тому я просто порадив би зробити це зараз, коли весь світ зібрався... говорити про необхідність більшого роззброєння і нерозповсюдження", – сказав Блінкен.

Нагадаємо, напередодні диктатор Володимир Путін провів засідання постійної наради Ради Безпеки з ядерного стримування та розширив список умов, за яких РФ може застосувати ядерну зброю. Вперше це засідання було показано публічно.

Путін попередив, може здійснити ядерний удар у відповідь на агресію з боку будь-якої неядерної держави, якщо така агресія відбувається за участю або за підтримки ядерної держави.

Також диктатор пригрозив, що може застосувати ядерну зброю "для захисту Білорусі".

Своєю чергою влада та військові України відреагували на чергові ядерні погрози Путіна.

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