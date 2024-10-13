Удар дронів "Хезболли" по Ізраїлю: вже відомо про наслідки

Відомо про 67 людей, які отримали поранення внаслідок обстрілу БпЛА "Хезболли" міста Біньяміна.

Про це повідомляє timesofisrael.

Четверо жителів перебувають у критичному стані.

Ще п'ятеро людей у ​​важкому стані та близько 14 отримали поранення середньої тяжкості.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант заявив, що Ізраїль гарантуватиме: терористи не повернуться до прикордонних селищ Лівану.

Відомо, що у бік Ізраїлю було запущено три БпЛА, два з них збили, але один долетів і впав у районі Біньяміна. При цьому повітряна тривога не увімкнулася.

Нагадаємо, у жовтні авіація Ізраїлю завдала чергових ударів по південному передмістю Бейрута. Свідки атаки Ізраїлю на місто назвали удари наймасштабнішими від початку війни.

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