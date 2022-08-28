В Індії вибухом знесли два хмародери, які були зведені незаконно: відео

Влада Індії евакуювала тисячі людей з їхніх будинків, щоб знести дві незаконно побудовані багатоповерхівки.

В неділю, 28 серпня, два 40-поверхові хмародери, які були незаконно збудовані на околиці індійської столиці Нью-Делі, зрівняли із землею всього за дев'ять секунд. Від понад 100-метрових веж близнюків залишилися хмари пилу і десятки тисяч тонн уламків.

Про це повідомляє CNN .

Дві будівлі висотою 103 метри і по 40 поверхів кожна, були знесені індійською владою за рішенням Верховного суду країни, який визнав їх спорудження незаконним.

Для цього було використано понад 3700 кілограмів вибухівки. Контрольований вибух стався на краю густонаселеної траси, яка з'єднує Нью-Делі з найбільш густонаселеним індійським штатом Уттар-Прадеш. Мешканців довколишніх будинків евакуювали, дозволивши повернутися до своїх домівок щонайменше через п’ять годин після завершення операції.

Знесення хмародерів тривало менш ніж десять секунд.

Destroyed in seconds: Noida's Supertech #TwinTowers become the tallest structure to be demolished in India



It took ₹20 crore to demolish the ₹800 crore worth building.pic.twitter.com/9HdCDix0fl — The Tatva (@thetatvaindia) August 28, 2022

За даними CNN, це найбільші споруди, які коли-небудь були знесені в Індії.

Нагадаємо, раніше інтенсивні мусонні дощі на півночі Індії викликали руйнівні повені, які забрали життя близько 40 людей.

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