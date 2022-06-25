В Угорщині ввели обмеження на продаж пального на АЗС

В Угорщині ввели обмеження на продаж пального на АЗС

Від п'ятниці, 24 червня, для водіїв легкових автомобілів ввели обмеження щодо купівлі палива.

Водіїв легкових автомобілів в Угорщині від п’ятниці, 24 червня, обмежили купівлею 50 літрів палива на день на заправних станціях, що належать угорській MOL та австрійській OMV.

Про це пише Reuters.

До цього кроку мережі АЗС вдалися вдалися, щоб запобігти збоям, спричиненим встановленою урядом межею цін.

Мережа MOL вдвічі скоротила попередній ліміт на заправку паливом. OMV заявила, що її обмеження в 50 літрів застосовується лише до палива, яке продається за пільговою ціною, запровадженою урядом з листопада..

MOL, яка володіє найбільшою мережею заправних станцій у країні, закликала до поетапного скасування цінової стелі, яка встановила роздрібну ціну як на бензин із октановим числом 95, так і на дизельне паливо на рівні 480 форинтів (1,27 долара США) за літр.

Уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана ввів цінове обмеження до жовтня, щоб захистити споживачів від інфляції.

"Ми ввели цей ліміт (на заправку - ред.)… щоб мати можливість гарантувати безпеку постачання", - заявила агентству прессекретарка MOL Пірошка Бакош.

Вона додала, що покупці, які заповнюють каністри паливом, більше не мають права на купувати його за пільговою ціною.

OMV, яка має майже 200 заправних станцій в Угорщині, також заявила, що стягуватиме ринкову ціну за паливо, що продається для каністр.

Голова і головний виконавчий директор MOL Жолт Гернаді заявив у квітні, що збереження граничної ціни, яка зараз набагато нижча від поточних ринкових цін, може призвести до дефіциту пропозиції.

Австрія та Угорщина випустили частину своїх стратегічних запасів палива за останні тижні для стабілізації ринку.

Прессекретарка MOL Бакош повідомила, що попит на паливо зазвичай зріс приблизно на 30-40% протягом літа через туризм і сільськогосподарський сезон, що підвищує попит на дизельне паливо.

Цього місяця Угорщина заявила, що вивільняє частину своїх стратегічних запасів нафти для OMV для закупівлі та розповсюдження всередині Угорщини, щоб запобігти дефіциту палива, після інциденту на нафтопереробному заводі OMV поблизу Відня.

Нагадаємо, в Україні через російську агресію наразі не працює вся нафтопереробна галузь.

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