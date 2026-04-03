В Угорщині з’явилися агітплакати українською мовою: до чого закликають (фото)

В Угорщині виявили підроблені плакати опозиційної партії, написані українською мовою. / © соцмережі

Реклама

В угорському місті Дебрецен невідомі розклеювали агітаційні матеріали на підтримку опозиційної партії «Тиса», текст на яких був викладений українською мовою. Представники політсили вже назвали ці дії провокацією та звернулися до правоохоронних органів.

Про це повідомляють угорські видання Telex та 444.

За словами екскандидата від «Тиси» Золтана Пастора, групу осіб на автомобілях, які розвішували плакати, зупинила поліція. Самі затримані називали себе «волонтерами». На плакатах була зображена кандидатка від партії у виборчому окрузі №2 Томпа Еніке.

Реклама

Усі написи були зроблені українською мовою, проте в назві самої партії була допущена помилка — «Тіса». Золтан Пастор зазначив, що фальшиві плакати виготовлені якісно, а матеріал повністю ідентичний тому, який використовує партія для офіційної агітації.

Пресслужба партії «Тиса» повідомила, що Томпа Еніке подала офіційну скаргу через незаконне виготовлення та розміщення агітаційних матеріалів. У заяві йдеться про порушення особистих прав та принципу добросовісного здійснення виборчих прав, а також про відсутність на плакатах обов’язкових вихідних даних.

Реклама

