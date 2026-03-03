Розслідування вбивства Портнова / © Associated Press

За даними розслідування, на момент убивства колишнього заступника очільника адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова, що сталося у травні 2025 року, один із підозрюваних Олександр Азізов отримував заробітну плату як технічний працівник у московській клінінговій компанії «Шанс».

Журналісти проєкту «Схеми» на Радіо Свобода під час розслідування з’ясували деталі трудової діяльності Олександра Азізова.

Цю інформацію було встановлено за допомогою верифікованих витоків із російських баз даних.

Азізов (на фото ліворуч) у період від липня 2023 до грудня 2024 року працював у Москві. Фото УП

Підозрюваний у справі Портнова отримував зарплату в Москві

Згідно із документами, у трудовій книжці Азізова він значився як «прибиральник виробничих і службових приміщень». Уже 23 травня 2025 року — через два дні після вбивства — йому було нараховано 45 тисяч рублів заробітної плати. Виплати продовжувалися до липня 2025 року.

2023-2024 років Азізов працював і в інших московських компаніях, що надають послуги з обслуговування приміщень, зокрема у фірмах «Альфа Клининг» та «Визит». Власник «Альфа Клининг» раніше працював у сфері безпеки, зокрема в приватній охоронній структурі в Москві.

Журналісти також встановили, що брати Олександр і Велі Азізови впродовж року, від 2023-го до 2024-го, отримали російські паспорти. Документи Олександра, за даними перевірки через російський сервіс «Госуслуги», залишаються чинними. Водночас паспорт Велі Азізова зараз зазначено як недійсний, однак це автоматично не означає втрату громадянства РФ.

Фото Схеми

Що відомо про вбивство Портнова

Нагадаємо, Андрія Портнова застрелили 21 травня 2025 року в Іспанії поблизу Мадрида. Іспанська поліція повідомляла про затримання підозрюваного та видавання європейських ордерів на арешт і проведення слідчих дій. Німеччина розглядає питання екстрадиції затриманого.

Андрій Портнов від 2021 року перебував під санкціями США. Раніше він обіймав посаду заступника очільника адміністрації президента Януковича та фігурував у низці політичних і медійних проєктів, які викликали суспільний резонанс.

Олександр і Велі Азізови публічно не коментували інформацію про можливу причетність до злочину.