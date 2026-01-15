ТСН у соціальних мережах

Вперше в історії: новий американський гелікоптер виконав ядерну місію

8 січня на авіабазі Мальмстром у США гелікоптер MH-139 Grey Wolf вперше виконав операційний виліт для супроводу міжконтинентальних балістичних ракет.

Гелікоптер MH-139 Grey Wolf

Гелікоптер MH-139 Grey Wolf / © U.S. Air Force

8 січня на авіабазі Мальмстром у штаті Монтана вперше в історії використали гелікоптер MH-139 Grey Wolf для супроводу колон із міжконтинентальними балістичними ракетами.

Про це повідомляє Defence Blog.

Військово-повітряні сили США повідомили, що це перший оперативний виліт нового вертольота в реальних завданнях із забезпечення ядерної безпеки. Під час місії екіпажі 40-ї вертолітної ескадрильї супроводжували колони 341-ї ескадрильї забезпечення безпеки ракетних комплексів, надаючи повітряне прикриття та швидке реагування для підрозділів, що перевозять критично важливі вантажі.

MH-139 – модернізований військовий гелікоптер, створений для заміни застарілих UH-1N. Він має більшу швидкість, дальність польоту, покращену авіоніку та системи захисту, що роблять його безпечним та маневреним засобом для сил швидкого реагування на стратегічних об’єктах.

Гелікоптер MH-139 Grey Wolf / © U.S. Air Force

За словами ВПС, поява MH-139 дозволяє ескадрильям швидше реагувати на загрози, патрулювати територію та супроводжувати конвої з особливо важливими вантажами та персоналом на великих відстанях у складних погодних умовах.

Перша місія стала початком масштабної інтеграції нового гелікоптера у повсякденні операції з ядерної безпеки, а подальші польоти включатимуть навчання, оцінку ризиків та підтримку всіх етапів охорони ракетних комплексів у Монтані, Вайомінгу та Північній Дакоті.

Як зазначили у ВПС США, MH-139 пройшов тривалі випробування та сертифікацію і тепер починає поетапне введення в експлуатацію на всіх стратегічних базах, замінюючи старі UH-1N та підвищуючи рівень безпеки ядерних сил країни.

Нагадаємо також, що Пентагон перекидає авіаносну ударну групу США з Південно-Китайського моря на Близький Схід на тлі зростання напруженості у відносинах з Іраном та масових протестів у країні.

