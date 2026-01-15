Соліст хору "Гомін" Яценко чесно зізнався, як його шалена популярність вплинула на шлюб із дружиною

Вадим Яценко з дружиною та сином / © instagram.com/yatsenko_vadym

Реклама

Художній керівник хору "Гомін" та диригент Вадим Яценко чесно зізнався, як його шалена популярність вплинула на шлюб із дружиною Анастасією.

Торік артист став неабияк відомим. З увагою публіки приходить й популярність. Часом це може впливати на стосунки в шлюбі. Проте Вадим Яценко в інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко запевняє, що для них із коханою слава не стала випробуванням. Ба більше, диригент говорить, що наразі вони з Анастасією переживають один із найпрекрасніших періодів у стосунках. Війна також не вплинула на шлюб пари. Вадим Яценко вважає, що це через те, що їх не розділяє відстань.

"Ні (не вплинула популярність – прим. ред.)! Навпаки – мені здається, що зараз один із найадекватніших етапів наших стосунків, насправді. І це є правдою! Війна працює на людей, які на відстані, які намагаються зберігати сім'ю, це важко. У більшості випадків на відстані, напевно, не вдається зберегти сім'ю", - коментує диригент.

Реклама

Вадим Яценко / © YouTube-канал Марічка

До речі, з приходом слави також і збільшується увага від прихильниць. Але й тут Вадим Яценко запевняє, що в нього з цим проблем немає. Диригент говорить, що одразу позначив свої кордони. Час від часу артист, звичайно, отримує повідомлення з сердечками та вогниками, але не більше. Дружина Яценка при цьому його не ревнує.

"У мене немає проблем із шанувальницями. Напевно, мої найперші інтерв'ю, коли я всім озвучив, що не треба, у мене все гаразд, не треба мені писати, подіяли. Я не є Куртом Кобейном (лідер гурту Nirvana - прим. ред.) свого часу, я простий диригент, тому сильно палких шанувальниць немає. Є якісь вогники чи сердечки в сторіз, але без вульгарностей", - додав диригент.

На YouTube-каналі Марічки Падалко можна переглянути за цим посиланням відео: Хор ГОМІН – без хіта ЦЕЙ СОН?! ВАДИМ ЯЦЕНКО про особисте, гонорари та зіркову хворобу

Нагадаємо, раніше Вадим Яценко здивував, як свого часу потрапив на вокальний проєкт "Голос країни". Також диригент зізнався, як відреагував на швидкий виліт із шоу.