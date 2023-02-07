Вплив Місяця може спричинити нові підземні поштовхи: названо дату

Дослідники сейсмічної активності прогнозують ще один сильний землетрус у Центральній Туреччині.

Після руйнівних землетрусів, які сколихнули Туреччину та Сирію упродовж 6 лютого, Дослідницький інститут моніторингу геометрії між небесними тілами, пов’язаної з сейсмічною активністю (SSGEOS), найближчими днями прогнозує нові підземні поштовхи.

Про це йдеться у повідомленні організації у Twitter.

“Геометрія Місяця може спричинити деяку сильну сейсмічну активність найближчими днями, особливо приблизно 8 лютого, швидше за все, в діапазоні M6. Існує невелика ймовірність більшої сейсмічної події”, - йдеться у дописі.

Дослідники прогнозують, що підземні поштовхи триватимуть у Центральній Туреччині, їх магнітуда може сягати показників вищих М5-6.

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У SSGEOS відзначають, що вирішальними факторами сейсмічної активності є стан земної кори, зокрема напруга між тектонічними плитами та те, чи досягла ділянка розлому свого піку деформації. Однак, певне розташування Сонця, планет Сонячної системи і Місяця призводить до її посилення. Небесні тіла впливають на гравітаційне поле Землі у вигляді збурень (невеликих коливань).

За інформацією Геологічної служби США, останні дослідження виявили кореляцію між земними припливами (спричиненими відносним розташуванням Місяця до Землі) та деякими типами землетрусів. У періоди сильніших земних і океанських припливів, наприклад під час повного місяця або молодика, землетруси частіше відбуваються на неглибоких насувних розломах поблизу кордонів континентів і в (підводних) зонах субдукції.

Причиною цього є те, що земні припливи (поверхня Землі піднімається і опускається на кілька сантиметрів) і океанські припливи (поверхня океану піднімається і опускається на метр або більше) підвищують і знижують тиск на неглибоких розломах поблизу континентальних окраїн і в зонах субдукції.

Нагадаємо, сейсмолог із Нідерландів Френк Хугербітс ще за три дні до катастрофи передбачив, що руйнівний землетрус станеться у Туреччині та Сирії. Тепер він пообіцяв оприлюднити нове відео зі своїм прогнозом.

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