Євросоюз скоротить фінансування Венеційської бієнале через запрошення росіян

Євросоюз скоротить фінансування Венеційської бієнале

Повернення представників РФ на Венеційську бієнале є неправильним кроком, зважаючи на те, що Кремль продовжує обстрілювати об’єкти всесвітньої спадщини в Україні.

Про це 21 квітня заявила верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас на пресконференції за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу, повідомляє спеціальний кореспондент FREEДОМ у Європі.

Дипломатка наголосила, що у зв’язку з цим ЄС має намір скоротити фінансування цього мистецького заходу.

Крім того, вона анонсувала ініціативу щодо заборони в’їзду до Євросоюзу для російських комбатантів.

«Війни ведуться не тільки за допомогою безпілотників і ракет», — заявила Каллас.

Вона підкреслила, що протидія має бути комплексною.

«Ми також маємо продовжувати протистояти спробам Москви дестабілізувати ситуацію. Тому сьогодні міністерки та міністри схвалили додаткові санкції проти тих, хто стоїть за дезінформаційними кампаніями всередині Європейського Союзу», — зазначила дипломатка.

Каллас наголосила на неприйнятності культурної присутності РФ на міжнародних подіях.

«У той час, коли Росія бомбить музеї, руйнує церкви та прагне стерти українську культуру, їй не можна дозволяти виставляти свою власну. Повернення Росії на Венеційську бієнале — морально неправильно, і ЄС також має намір скоротити її фінансування», — підкреслила вона.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія може позбавити Венеційську бієнале грантового фінансування через рішення допустити Росію до участі у 61-й Міжнародній художній виставці.

