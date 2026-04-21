Всупереч рішенню федерації: Польща не допустить росіян і білорусів до Євро-2027 зі стрибків у воду

Рішення ухвалене попри нову позицію Міжнародної федерації плавання щодо повернення спортсменів з країн-агресорок до міжнародних змагань під національними прапорами.

© Associated Press

Польща не допустить російських та білоруських спортсменів до участі в чемпіонаті Європи 2027 року зі стрибків у воду.

Про це повідомила Польська федерація плавання.

13 квітня Міжнародна федерація водних видів спорту повністю зняла санкції з Росії та Білорусі, дозволивши атлетам з країн-агресорок брати участь у міжнародних змаганнях під національними прапорами.

Незважаючи на це ганебне рішення, очільниця Польської федерації плавання Отилія Єнджейчак оголосила, що країна не допустить російських та білоруських стрибунів у воду до участі в Євро-2027.

"Щодо чемпіонату Європи зі стрибків у воду, який повинен відбутися в Польщі 2027 року, я поінформувала керівництво європейської федерації, що — якщо воєнна ситуація, звісно, не зміниться — ми не допустимо спортсменів з Росії та Білорусі до участі.

Ми вважаємо, що поки триває збройна агресія Росії проти України, як росіяни, так і представники країни, яка підтримує цю агресію — Білорусі — не повинні виступати на міжнародних змаганнях під прапорами цих країн.

На жаль, переважна більшість країн Європи, а тим більше за межами континенту, не поділяє нашої думки стосовно цього. Рішення на форумі світового плавання вже ухвалене і його не вдасться змінити", — наводить заяву Єнджейчак виданння Polskie Radio 24.

Раніше Польща вже блокувала участь російських і білоруських спортсменів у міжнародних стартах. Зокрема поляки не пустили росіян на чемпіонат Європи з плавання на короткій воді в Любліні, який відбувся наприкінці 2025 року.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували футболіста-зрадника України, який воював на боці росіян.

