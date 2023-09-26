Забагато випив: чоловік ледь не помер через "передозування" водою

29-річний Ліам Фіндлі змушений тривалі роки вести боротьбу за своє життя через рідкісне захворювання, біль від якого він намагається приглушити водою.

За останній рік чоловік двічі мало не помер від випитої ним води. Зараз він намагається привернути увагу громадськості, щоб врятувати інших.

Про це пише Daily Star.

У 2017 році у Ліама було діагностовано ахалазію. Це рідкісне захворювання, яке призводить до того, що хвора людина не може нормально ковтати. Ліам не міг навіть їсти звичайну їжу, таку як бутерброди. Він змушений вживати величезну кількість води, щоб проковтнути їжу.

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"Я ніколи раніше не чув про це захворювання. Мені доводилося випльовувати їжу, бо вона застрягала в моїй харчовій трубі, як у засміченому стоку", – розповів Ліам про свій початковий діагноз.

Стан Ліама погіршувався, і він дуже схуд, бо не зміг нормально харчуватися. Після численних обстежень йому поставили рідкісний діагноз.

Після кількох місяців очікування на операцію, Ліама прооперували, що полегшило його стан і спростило ковтання їжі. Однак йому сказали, що для кращого засвоєння їжі йому потрібно пити багато води.

Випив забагато води

У січні цього року сталася критична ситуація, коли Ліам спожив занадто багато води, намагаючись впоратися із болем та спазмами, які часто виникали через його захворювання. Це викликало серйозні проблеми з організмом, і чоловіка довелося госпіталізувати.

"Спочатку я випивав, напевно, два–три літри води під час їжі. Перший раз надлишок води був для мене несподіванкою. Тоді я не знав про ризик, тому випив, можливо, літр чи два під час вечері. У мене доволі часто бувають болісні спазми через моє захворювання, і іноді вода допомагає", – додав чоловік.

Але коли влітку він вирушив у відпустку до Риму, то, намагаючись охолодитися в спекотну погоду, пережив ще один напад водного перенасичення, який ледь не став смертельним.

Нагадаємо, однорічного хлопчика вбила амеба, яка пожирає мозок.

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