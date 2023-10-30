Знайдено тіло Шані Лук – викраденої ХАМАСом німецької туристки

Відео зі знущанням бойовиків над Шані облетіло весь світ.

В Ізраїлі повідомили про загибель 22-річної Шані Лук – ізраїльтянки німецького походження, яку бойовики ХАМАС викрали та вивезли до Сектора гази 7 жовтня.

Про це повідомляє Independent із посиланням на заяву рідних загиблої.

Раніше вважалося, що викрадена палестинськими терористами Шані жива, але перебуває у критичному стані. Жінку впізнала її мама за характерними татуювання та дредами, коли з’явилося відео з частково оголеним тілом у пікапі, яке бойовики ХАМАС возили ізраїльськими вулицями.

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Однак тепер члени сім’ї Лук повідомили, що отримали трагічний лист від ізраїльської рятувальної служби Зака. У листі повідомлялося, що була знайдена та ідентифікована кістка з основи черепа Шані, без якої людина не може вижити.

"На жаль, вчора ми отримали звістку про те, що моєї доньки більше немає серед живих", – сказала мама загиблої Рікарда.

Сестра Аді також підтвердила смерть Шані у своєму дописі в Instagram.

"З великим сумом ми повідомляємо про смерть моєї сестри Шані Ніколь З.Л. [нехай буде благословенна її пам’ять], яка була ні вечірці 7 жовтня 2023 року під час різанини в Реймі".

Офіційного підтвердження про загибель Шані від МЗС Німеччини ще не було. Тіло жінки ще не повернули з Гази.

Шані Лук на фестивалі / Фото з відкритих джерел

Що відомо про викрадення Шані Лук

Після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня у соцмережах з’явилося відео з тілом оголеної жінки, яку бойовики возили вулицями міста, знущаючись із неї. Це була громадянка Німеччини Шані Лук, що відпочивала на фестивалі просто неба на півдні Ізраїлю. На цьому фестивалі терористи влаштували криваву різанину та стрілянину, вбивши сотні людей. Мати жінки впізнала її за дредами та татуюванням і благала через соцмережі допомогти знайти її доньку.

Знущання над Шані Лук / Фото: The Bild

Згодом мама Шані повідомила, що жінка жива, але в неї серйозна травма голови і вона перебуває у критичному стані.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Страшні звірства ХАМАСу! "Квиток у пекло" або як фестиваль перетворився на різанину

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