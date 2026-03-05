10-річний хлопчик виграв суд проти батька через витрачені заощадження: сума приголомшує

Заощадження / © Unsplash

У місті Чженчжоу, провінція Хенань, Китай, 10-річний хлопчик подав позов проти власного батька після того, як той зняв і витратив його заощадження без згоди дитини.

Про це повідомляє Oddity Central.

Йдеться про понад 80 тисяч юанів (близько 506 000 гривень) — кошти, які накопичувалися роками на банківському рахунку хлопчика.

За словами родини, гроші складалися переважно з традиційних подарунків до китайського Нового року — так званих «червоних конвертів» — а також інших заощаджень.

Після розлучення батьків дитина залишалася жити з татом. Той відкрив на ім’я сина рахунок і періодично поповнював його подарунковими коштами. Однак згодом чоловік вирішив одружитися вдруге і хлопчика перевезли до матері. Пізніше з’ясувалося, що батько зняв усю суму та використав її для покриття витрат на весілля.

Коли дитина вимагала повернути кошти, батько пояснив, що більшість грошей були подаровані родичами з його боку, тому він вважає, що має право розпоряджатися ними до повноліття сина. Після безрезультатних спроб домовитися хлопчик подав позов до суду.

Суд постановив, що подаровані кошти є особистою власністю дитини, навіть якщо рахунок був відкритий законним опікуном. У рішенні наголошено, що батько порушив майнові права сина.

Згідно з вердиктом, чоловіка зобов’язали повернути повну суму заощаджень разом із нарахованими відсотками — загалом 82 750 юанів (близько 526 245 гривень).

