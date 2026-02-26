ТСН у соціальних мережах

Чоловік врятував кошеня і казково розбагатів

У США чоловік врятував на вулиці кошеня. Будучи втішеним своїм вчинком американець вирішив купити лотерейний квиток. Так чоловік виграв понад 700 тисяч доларів.

Кошеня

Кошеня, яке врятував чоловік. Фото: wamiz.co.uk

У США листоноша врятував на вулиці кошеня і того ж дня купив лотерейний квиток, який виявився виграшним.

Про це пише wamiz.co.uk.

Подія сталась у Вісконсині. Листоноша Джозеф Вальдхерр наприкінці серпня прибув на роботу, щоб забрати пошту та посилки для свого маршруту. Тоді він почув дивні, ледь чутні крики. Наступного дня ситуація повторилась. Тоді чоловік у куточку помітив кошеня. Він вирішив взяти його з собою.

Того ж дня чоловік вирішив зайти до газетного кіоску, щоб купити лотерейний квиток.

Кілька днів по тому, коли відбувся розіграш лотереї, Джозеф перевірив квиток разом із дружиною і виявив, що вони виграли джекпот аж 717 500 доларів.

Подружжя вважає, що саме врятоване кошеня принесло їм удачу.

