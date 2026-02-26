- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 163
- Час на прочитання
- 1 хв
Чоловік врятував кошеня і казково розбагатів
У США чоловік врятував на вулиці кошеня. Будучи втішеним своїм вчинком американець вирішив купити лотерейний квиток. Так чоловік виграв понад 700 тисяч доларів.
У США листоноша врятував на вулиці кошеня і того ж дня купив лотерейний квиток, який виявився виграшним.
Про це пише wamiz.co.uk.
Подія сталась у Вісконсині. Листоноша Джозеф Вальдхерр наприкінці серпня прибув на роботу, щоб забрати пошту та посилки для свого маршруту. Тоді він почув дивні, ледь чутні крики. Наступного дня ситуація повторилась. Тоді чоловік у куточку помітив кошеня. Він вирішив взяти його з собою.
Того ж дня чоловік вирішив зайти до газетного кіоску, щоб купити лотерейний квиток.
Кілька днів по тому, коли відбувся розіграш лотереї, Джозеф перевірив квиток разом із дружиною і виявив, що вони виграли джекпот аж 717 500 доларів.
Подружжя вважає, що саме врятоване кошеня принесло їм удачу.