Давні люди полювали на лисиць та кішок не тільки заради хутра — дослідження

Учені виявили характерні порізи та сліди термічної обробки, які були на кістках.

У часи неоліту, тобто близько 10 тисяч років тому, люди полювали на дрібних хижаків, серед яких руді лисиці та дикі кішки, не тільки заради хутра. Вони також споживали їхнє м’ясо у їжу.

До такого висновку прийшла група ізраїльських дослідників під керівництвом Ширад Галмор, повідомляє видання IFLScience.

Вивчаючи кістки лисиці, дикої кішки та капського зайця, виявлені на місці неолітичного поселення Ахіхуд у Західній Галілеї (Ізраїль), науковці виявили на них сліди від ножа, які вказують на те, що з мисливської здобичі не просто знімали шкіру, але й зрізали м’ясо для приготування їжі.

Також читайте Названо країну з найкращою кухнею світу 2025 року

За словами дослідників, 52% порізів на останках лисиць належали до оброблення, а 9 із 10 порізів було виявлено на плечовій і стегнових кістках, що не характерно для зняття шкури.

У диких кішок близько 83 відсотків слідів від ножів були пов'язані з обробленням і всі вони були розташовані на кістках ніг тварин.

Учені також виявили сліди термічної обробки, які були на кістках дрібних хижаків так само, як і на кістках оленів, яких споживали у їжу. Більшість із них також були локалізовані у верхній частині кінцівок, що пов'язано зі споживанням м'яса.

“Наше дослідження надає чіткі та переконливі докази того, що [...] жителі Ахіхуда полювали на дрібних м’ясоїдних тварин, зокрема на лисиць і диких кішок, щоб широко використовувати їхні останки. Вони здирали з них шкуру, добували м’ясо для їжі та, ймовірно, додатково використовували останки, наприклад, виготовляючи інструменти з кістки та прикраси”, - наголосили дослідники.

Нагадаємо, у місті Алкмар в Нідерландах під час будівництва підземного сміттєвого контейнера було виявлено вигрібну яму, якою користувалися між 1450 і 1558 роками. Археологи обстежили її та знайшли унікальні предмети давнього побуту.

Читайте також: