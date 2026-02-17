Фоє Київського театру оперети

2019 року в Україні ухвалили нову редакцію правопису, яка змінила правила написання багатьох слів іншомовного походження. Головна мета змін — зробити мову простішою та прибрати зайві літери, які не відповідають нашій вимові. Одним із таких слів є «фоє» — просторий хол у театрі, кіно чи готелі.

Основний принцип змін полягає в наступному:

Звук [j] у складі звукосполучень [je], [ji], [ju], [ja] тепер передається виключно буквами є, ї, ю, я.

Подвійна йотація (написання літери «й» перед «є», «ї», «ю», «я») вважається помилкою.

Як правильно писати українською назву хола у театрі, кіно чи в готелі

Раніше в українській мові було прийнято використовувати варіант «фойє» з літерою «й». Проте чинний правопис спростив це правило, щоб наблизити написання до фонетичного принципу.

Таким чином:

Правильно - фоє.

Неправильно - фойє.

Ці нововведення покликані позбутися зайвих літер у словах іншомовного походження, де звук [j] вже закладений у саму голосну літеру. Окрім слова «фоє», аналогічні зміни торкнулися й інших власних та загальних назв. Тепер ми пишемо: мая, Гоя, Савоя, Феєрбах, Ісая, Соєр, Хаям.

Приклади вживання слова «фоє»

Ми домовилися зустрітися у фоє театру за десять хвилин до початку вистави.

Фоє Львівської опери вражає відвідувачів своєю розкішною оздобленою стелею.

У фоє готелю було затишно, що дозволяло гостям комфортно очікувати на реєстрацію.

Період адаптації до правил 2019 року вже минув, тому використання варіанту «фоє» є обов’язковим для офіційного листування, навчання та професійної комунікації.