"Фоє" чи "фойє" — як правильно писати українською за новим правописом
Як правильно — після вистави глядачі вийшли у фойє чи фоє
2019 року в Україні ухвалили нову редакцію правопису, яка змінила правила написання багатьох слів іншомовного походження. Головна мета змін — зробити мову простішою та прибрати зайві літери, які не відповідають нашій вимові. Одним із таких слів є «фоє» — просторий хол у театрі, кіно чи готелі.
Основний принцип змін полягає в наступному:
Звук [j] у складі звукосполучень [je], [ji], [ju], [ja] тепер передається виключно буквами є, ї, ю, я.
Подвійна йотація (написання літери «й» перед «є», «ї», «ю», «я») вважається помилкою.
Як правильно писати українською назву хола у театрі, кіно чи в готелі
Раніше в українській мові було прийнято використовувати варіант «фойє» з літерою «й». Проте чинний правопис спростив це правило, щоб наблизити написання до фонетичного принципу.
Таким чином:
Правильно - фоє.
Неправильно - фойє.
Ці нововведення покликані позбутися зайвих літер у словах іншомовного походження, де звук [j] вже закладений у саму голосну літеру. Окрім слова «фоє», аналогічні зміни торкнулися й інших власних та загальних назв. Тепер ми пишемо: мая, Гоя, Савоя, Феєрбах, Ісая, Соєр, Хаям.
Приклади вживання слова «фоє»
Ми домовилися зустрітися у фоє театру за десять хвилин до початку вистави.
Фоє Львівської опери вражає відвідувачів своєю розкішною оздобленою стелею.
У фоє готелю було затишно, що дозволяло гостям комфортно очікувати на реєстрацію.
Період адаптації до правил 2019 року вже минув, тому використання варіанту «фоє» є обов’язковим для офіційного листування, навчання та професійної комунікації.