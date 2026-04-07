У Великій Британії живе незвичайний домашній улюбленець — кролик, який важить майже 10 кілограмів і веде життя, про яке багато хто може лише мріяти.

Як пише Mirror, йдеться про Джуніора — представника породи континентальний гігант, також відомої як німецький гігант. Його вага сягає 9,5 кг — це приблизно як три маленькі собаки.

Кролик настільки виріс, що давно переріс клітку і тепер має власну кімнату у будинку своєї господарки — Лін Гобсон з Вінтерінгема.

Разом із ним живе значно менша сусідка — кролиця Сюзі породи нідерландський карлик, яка важить менш ніж кілограм і буквально може сховатися під його вухом.

Господарка зізнається, що її улюбленці живуть у справжньому комфорті: «Вони розпещені. У них є своя маленька кімната, на вулиці — пісочниця, яку вони просто обожнюють, і тунелі».

Джуніор і Сюзі / © SWNS

Кролики мають не лише окрему спальню, а й власний туалет у кімнаті, до якого вони привчені. Харчуються вони свіжими овочами з саду — зокрема броколі, морквою, пастернаком і салатом.

За словами Лін, улюбленці поводяться дуже акуратно: «Вони ніколи не гризуть те, що не повинні, бо вони задоволені».

Єдина складність — догляд за шерстю Джуніора. Через його розміри господарці доводиться щотижня витрачати до 45 хвилин на вичісування.

Попри габарити, характер у великого кролика доволі спокійний. Натомість маленька Сюзі, за словами власниці, має більш «бойовий» характер: «Якщо Сюзі заважає йому, він просто ніжно штовхає її носом, але якщо навпаки — вона накидається на нього».

Кролик Джуніор і Лін / © SWNS

Кролики також мають власний диван і полюбляють проводити час перед телевізором, дивлячись футбол.

Господарка використовує популярність своїх улюбленців, щоб допомагати іншим тваринам і співпрацює з благодійною організацією Rabbit Savior.

Вона підсумовує: «Вони, чесно кажучи, люблять будь-який футбол. У них є свій маленький диван. Він накидає своє довге вухо на Сюзі».

