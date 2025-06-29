Масштабна помилка: тисячі людей раптом стали мільйонерами

Євро / © pixabay.com

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Кілька тисяч норвежців вважали, що стали мільйонерами після отримання повідомлення від національної компанії з азартних ігор про виграш у лотерею шалених сум. Однак це виявилося помилкою.

Про цей випадок повідомляє ВВС.

Як виявилося, помилка сталася під час конвертації євроцентів у норвезькі крони. Це призвело до значного завищення вартості виграшу.

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За повідомленнями місцевих ЗМІ, суму було помножено на 100, а не поділено на 100.

Норвезька державна компанія Norsk Tipping отримує призові кошти з Німеччини в євро, а потім конвертує їх у норвезькі крони.

Правильні суми були оновлені наступного дня після того, як учасники лотереї отримали повідомлення про виграш.

Компанія заявила, що жодних неправильних платежів не було здійснено. Однак наступного дня генеральний директор Norsk Tipping вибачився за помилку та пішов у відставку.

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Компанія відмовилася назвати точну кількість людей, які тимчасово відчували себе мільйонерами. Однак, додали, що отримували скарги від людей, які планували на виграні кошти поїхати у відпустку, відремонтувати свої будинки або навіть купити квартиру.

Одна з учасниць лотереї розповіла Норвезькій телерадіомовній корпорації (NRK), що отримала повідомлення про виграш 1,2 мільйона крон (119 000 доларів США), і була розчарована, коли отримала лише частину цієї суми.

Нагадаємо, у Шотландії чоловік після смерті своєї матері знайшов лотерейний білет, на який випав значний виграш.