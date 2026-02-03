"Першить у горлі" — це груба помилка: як правильно сказати українською

Українська мова / © pixabay.com

З настанням холодів українці дедалі частіше скаржаться на неприємні відчуття під час застуди, використовуючи слово «першить». Однак мовні експерти кажуть: такої лексеми в нормативній українській мові просто не існує.

На поширену помилку звернув увагу журналіст, музикант і популяризатор мови Рамі Аль Шаєр у своєму відеоблозі.

За словами експерта, це слово є глибоко вкоріненою, але абсолютно неправильною калькою з російської мови. Воно не фіксується в академічних словниках як нормативне.

«Ну от що таке „першить“? Де ми взагалі почули таке дивне слово? Ну немає його в українській мові. Офіційно заявляю: першить — це калька», — наголосив Рамі Аль Шаєр.

Він підкреслив, що відсутність цього дієслова в літературному вжитку — це не суб’єктивна думка окремих філологів, а доконаний мовний факт.

Як правильно описати симптоми

Українська мова має власний, дуже точний і давній термін для опису відчуття сухості, лоскоту чи подразнення в горлі. Експерт радить запам’ятати іменник «пирхота».

«Існує такий іменник — пирхота. Саме він описує подразнення і лоскіт у горлі», — пояснює популяризатор мови.

Це слово є універсальним і доречним у будь-якому контексті, коли йдеться про симптоми застуди чи алергічної реакції.

Рамі Аль Шаєр закликає українців очищувати своє мовлення від суржику та використовувати правильні відповідники у повсякденних ситуаціях. Наприклад, під час візиту до фармацевта.

«Тому наступним разом у аптеці купуємо льодяники не від „першіння“, а льодяники проти пирхоти«, — радить експерт.

Нагадаємо, в українській мові поряд зі словом «туалет» доречно вживати літературний відповідник «вбиральня», який вважається милозвучнішим і нормативним для позначення санітарного приміщення. Залежно від контексту слово може вживатися у формах «вбиральня» або «убиральня». Водночас «туалет» має ширше значення — ним також позначають процес чепуріння або зовнішній вигляд, а «вбиральня» може означати і театральну гримерку.