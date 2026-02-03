"Першить у горлі" — это грубая ошибка: как правильно сказать по-украински

Украинский язык / © pixabay.com

С наступлением холодов украинцы все чаще жалуются на неприятные ощущения во время простуды, используя слово «першить». Однако языковые эксперты говорят: такой лексемы в нормативном украинском языке просто не существует.

На распространенную ошибку обратил внимание журналист, музыкант и популяризатор языка Рами Аль Шаер в своем видеоблоге.

По словам эксперта, это слово является глубоко укорененной, но абсолютно неправильной калькой с русского языка. Оно не фиксируется в академических словарях как нормативное.

«Ну вот что такое "першить"? Где мы вообще услышали такое удивительное слово? Ну нет его в украинском языке. Официально заявляю: "першить" — это калька», — подчеркнул Рами Аль Шаер.

Он подчеркнул, что отсутствие этого глагола в литературном употреблении — это не субъективное мнение отдельных филологов, а доказанный языковой факт.

Как правильно описать симптомы

Украинский язык имеет собственный, очень точный и давний термин для описания ощущения сухости, щекотки или раздражения в горле. Эксперт советует запомнить существительное «пирхота».

«Есть такое существительное — "пирхота". Именно оно описывает раздражение и щекотку в горле», — объясняет популяризатор языка.

Это слово является универсальным и уместным в любом контексте, когда речь идет о симптомах простуды или аллергической реакции.

Рами Аль Шаер призывает украинцев очищать свою речь от суржика и использовать правильные соответствия в повседневных ситуациях. Например, во время визита к фармацевту.

«Поэтому в следующий раз в аптеке покупаем леденцы не от "першіння", а леденцы против "пирхоти"», — советует эксперт.

Напомним, в украинском языке наряду со словом «туалет» уместно употреблять литературное соответствие «вбиральня», которое считается более благозвучным и нормативным для обозначения санитарного помещения. В зависимости от контекста слово может употребляться в формах «вбиральня» или «убиральня». В то же время, «туалет» имеет более широкое значение — им также обозначают процесс прихорашивания или внешний вид, а «вбиральня» может означать и театральную гримерку.