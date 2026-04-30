Вчителька математики зайнялася інтимом зі своїм учнем: якою була реакція батьків школяра

У США вчительку математики звільнили з роботи після того, як її звинуватили у стосунках з неповнолітнім.

37-річну Кірстен Роуз звільнили керівники середньої школи Cocoa Beach Jr./Sr. High School після того, як з’явилися звинувачення, що вона вступала у статеві стосунки з учнем, який нібито називав викладачку своєю «таємною дівчиною».

Про це пише dailystar.co.uk.

Рада державних шкіл округу Бревард у штаті Флорида офіційно звільнила Роуз. Це сталося через 18 днів після того, як її було відсторонено від роботи з адміністративною відпусткою.

Рада заявила: «Ми повністю співпрацюємо з правоохоронними органами та глибоко стурбовані цими звинуваченнями. Шкільний округ, як і раніше, прагне забезпечити безпечне та сприятливе навчальне середовище для всіх учнів».

Згідно з судовими документами, обмін повідомленнями між ними, як повідомляється, розпочався у соціальних мережах п’ять місяців тому.

Слідчі стверджують, що вони постійно підтримували зв’язок через Instagram протягом усього новорічного періоду, а потім, ймовірно, вступили в статеві контакти в лютому та березні.

Ці звинувачення стали відомі лише тоді, коли батьки хлопця запідозрили щось недобре, коли він одного вечора в березні пізно повернувся додому з роботи.

Відстеживши його телефон за незнайомою адресою, батьки хлопця зажадали пояснень. Опинившись у безвихідній ситуації, він спочатку намагався приховати сліди, стверджуючи, що відвідував свою «дівчину».

Хоча спочатку учень приховував особу Роуз, та зрештою не витримав допиту і зізнався, що, як стверджується, мав стосунки зі своєю вчителькою.

Офіс шерифа округу Бревард негайно розпочав розслідування після повідомлення батьків.

Детективи кажуть, що докази свідчать про те, що пара обмінювалася приватними повідомленнями від листопада минулого року.

Речник офісу шерифа підтвердив, що школа вжила «негайних заходів» для усунення Роуз із класу.

