Британія розповіла, яку військову допомогу передала для сил тероборони України

Військову допомогу Збройні сили Британії передали 8-9 лютого.
Велика Британія відправила до України нелетальну військово-технічну допомогу на тлі російської загрози на суму приблизно 200 млн гривень.
Про це повідомляє посольство Великої Британії в Києві.
"Велика Британія відправила до України нелетальну військово-технічну допомогу, щоб підтримати становлення новостворених сил територіальної оборони ЗСУ. Сполучене Королівство беззастережно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілістність України", - підкреслили у дипвідомстві.
Зазначається, що 8-9 лютого літаки Королівських ВПС доставили бронежилети, шоломи, взуття та інші матеріальні засоби нелетального характеру загальною вартістю 5,2 млн фунтів стерлінгів (близько 200 млн грн).
Нагадаємо, до України 9 лютого прибув літак з військовою допомогою від Великої Британії, призначеною для сил територіальної оборони.
Раніше посол України у Великій Британії, ексголова МЗС Вадим Пристайко заявив, що Україна отримає від Британії ракетне озброєння для протидії російському флоту у Чорному та Азовському морях.
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