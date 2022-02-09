Британія розповіла, яку військову допомогу передала для сил тероборони України

Військову допомогу Збройні сили Британії передали 8-9 лютого.

Велика Британія відправила до України нелетальну військово-технічну допомогу на тлі російської загрози на суму приблизно 200 млн гривень.

Про це повідомляє посольство Великої Британії в Києві.

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"Велика Британія відправила до України нелетальну військово-технічну допомогу, щоб підтримати становлення новостворених сил територіальної оборони ЗСУ. Сполучене Королівство беззастережно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілістність України", - підкреслили у дипвідомстві.

Зазначається, що 8-9 лютого літаки Королівських ВПС доставили бронежилети, шоломи, взуття та інші матеріальні засоби нелетального характеру загальною вартістю 5,2 млн фунтів стерлінгів (близько 200 млн грн).

Нагадаємо, до України 9 лютого прибув літак з військовою допомогою від Великої Британії, призначеною для сил територіальної оборони.

Раніше посол України у Великій Британії, ексголова МЗС Вадим Пристайко заявив, що Україна отримає від Британії ракетне озброєння для протидії російському флоту у Чорному та Азовському морях.

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