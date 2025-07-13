Через негоду на Харківщині затримуються поїзди: список

Поїзд / © t.me/UkrzalInfo

Реклама

Негода накрила Харківщину: шквальний вітер і знеструмлення в декількох населених пунктах впливають на рух поїздів у регіоні.

Про це повідомляє “Укрзалізниця”.

Найбільша затримка наразі у рейсів №65/66 Харків - Умань та №165/166 Харків - Черкаси (+2:28).

Реклама

Поки що затримуються на відправлення з Харкова поїзди:

№59/60 Харків - Одеса,

№63/64 Харків - Львів,

№111/112 Ізюм - Львів,

№113/114 Харків - Львів.

“Ми вже вивели резервні тепловози і будемо їхати з ними до Мерефи, після чого будемо надолужувати відставання від графіку”, - йдеться у повідомленні “Укрзалізниці”.

Жоден рейс не скасовано, поїзди продовжують рух.

Усі затримки поїздів далекого сполучення є тут.

Реклама

Оновлення щодо приміських рейсів на Харківщині можна дивитися тут.

Нагадаємо, що під час буревію у Харкові постраждала дитина.

Неповнолітню жительку міста госпіталізували, медики надають їй допомогу.