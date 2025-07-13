- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 24
- Час на прочитання
- 1 хв
Через негоду на Харківщині затримуються поїзди: список
Штормова погода на Харківщині призвела до затримок поїздів і змін у русі через вітер та знеструмлення.
Негода накрила Харківщину: шквальний вітер і знеструмлення в декількох населених пунктах впливають на рух поїздів у регіоні.
Про це повідомляє “Укрзалізниця”.
Найбільша затримка наразі у рейсів №65/66 Харків - Умань та №165/166 Харків - Черкаси (+2:28).
Поки що затримуються на відправлення з Харкова поїзди:
№59/60 Харків - Одеса,
№63/64 Харків - Львів,
№111/112 Ізюм - Львів,
№113/114 Харків - Львів.
“Ми вже вивели резервні тепловози і будемо їхати з ними до Мерефи, після чого будемо надолужувати відставання від графіку”, - йдеться у повідомленні “Укрзалізниці”.
Жоден рейс не скасовано, поїзди продовжують рух.
Усі затримки поїздів далекого сполучення є тут.
Оновлення щодо приміських рейсів на Харківщині можна дивитися тут.
Нагадаємо, що під час буревію у Харкові постраждала дитина.
Неповнолітню жительку міста госпіталізували, медики надають їй допомогу.