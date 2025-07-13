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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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24
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Через негоду на Харківщині затримуються поїзди: список

Штормова погода на Харківщині призвела до затримок поїздів і змін у русі через вітер та знеструмлення.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Поїзд

Поїзд / © t.me/UkrzalInfo

Негода накрила Харківщину: шквальний вітер і знеструмлення в декількох населених пунктах впливають на рух поїздів у регіоні.

Про це повідомляє “Укрзалізниця”.

Найбільша затримка наразі у рейсів №65/66 Харків - Умань та №165/166 Харків - Черкаси (+2:28).

Поки що затримуються на відправлення з Харкова поїзди: 

  • №59/60 Харків - Одеса, 

  • №63/64 Харків - Львів,

  • №111/112 Ізюм - Львів,

  • №113/114 Харків - Львів.

“Ми вже вивели резервні тепловози і будемо їхати з ними до Мерефи, після чого будемо надолужувати відставання від графіку”, - йдеться у повідомленні “Укрзалізниці”.

Жоден рейс не скасовано, поїзди продовжують рух.

Усі затримки поїздів далекого сполучення є тут.

Оновлення щодо приміських рейсів на Харківщині можна дивитися тут.

Нагадаємо, що під час буревію у Харкові постраждала дитина.

Неповнолітню жительку міста госпіталізували, медики надають їй допомогу.

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