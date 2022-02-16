День ангела 16 лютого: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела — вшанування пам’яті святого чи мученика, ім’я якого носить дитина. Церква стверджує, що саме в цей момент створюється особливий духовний зв’язок між покровителем небес та християнином. ТСН.ua підготував для вас перелік імен, які 16 лютого святкують свій День Ангела.

16 лютого 2022 року свої іменини святкують володарі 10 імен: Володимир, Адріан, Іван, Микола, Михайло, Роман, Павло, Тимофій, Семен, Ганна.

Чоловічі імена 16 лютого

Володимир

Походить зі старонімецької мови і означає “велика сила”. В дитинстві Володимир активний хлопчик, який має здібності до навчання. В дорослому віці стає справжнім лідером в будь-якій компанії. Чудовий стратег з широкими поглядами. Цікаві факти про ім’я Володимир: завжди доводить справу до кінця.

Адріан

Має латинське походження і перекладається як “той, хто походить з Адріатики”. В дитинстві Адріан впертий та рухливий. Непогано вчиться у школі. В дорослому віці стає наполегливим і цілеспрямованим. Цікаві факти про ім’я Адріан: в шлюбі будуть терпляче намагатися налагодити стосунки.

Іван

З давньоіудейської мови означає “милість Божа”. В дитинстві Іван сильно прив’язується до матері. Погано переносить образи і критику. В дорослому віці стає працьовитим, любить роботу, яку потрібно виконувати руками. Цікаві факти про ім’я Іван: спокійний, добропорядний і неквапливий.

Микола

Походить з Давньої Греції і перекладається як “переможець народів”. В дитинстві Микола товариський хлопчик, який йде на контакт з дорослими. Рідко вередує, а тому у батьків не буває проблем з його вихованням. В дорослому віці стає спокійним. Інколи виникає відчуття, що він надто відсторонений від усього. Цікаві факти про ім’я Микола: любить систематизувати процеси на роботі.

16 лютого іменини святкують Володимир, Адріан, Микола, Іван, Михайло, Роман, Павло, Тимофій, Семен / pixabay.com

Михайло

Ім’я давньоєврейське і означає “рівний Богу”. В дитинстві Михайло активний хлопчик, який рано починає брати на себе обов’язки по дому. Допитливий, а тому гарно вчиться. В дорослому віці стає доброзичливим, ніколи не образить нікого поганим словом. Цікаві факти про ім’я Михайло: має гуманітарний склад розуму.

Роман

Прийшло до нас з Візантії і перекладається як “римський”. В дитинстві Роман допитливий, любить шукати відповіді на всі свої запитання. В дорослому віці стає енергійним. Намагається зробити все, аби досягти поставлених цілей. Цікаві факти про ім’я Роман: може стати гарним керівником.

Павло

Ім’я походить з Давнього Риму і означає “молодший”. В дитинстві Павло ввічливий, уважний і допитливий хлопчик. Він любить грати з іншими дітьми у дворі. В дорослому віці стає розсудливим і спокійним. Часто перебуває в своїх думках. Цікаві факти про ім’я Павло: ніколи не скаржиться на долю.

Тимофій

З грецької мови ім’я перекладається як “почитати Бога”. В дитинстві Тимофій слухняний і врівноважений, чим дуже тішить своїх батьків. В дорослому віці стає дуже вразливим та щиро переживає, якщо у його близьких щось йде не так. Цікаві факти про ім’я Тимофій: скрупульозний в роботі.

Семен

Давньоєврейське ім’я, яке означає “почутий Богом в молитві”. В дитинстві Семен відрізняється добре розвиненою інтуїцією. Це гарний друг, який завжди вислухає і допоможе. В дорослому віці стає працьовитим і добрим. Цікаві факти про ім’я Семен: якщо його образити, довго буде пам’ятати образу.

Жіночі імена 16 лютого

16 лютого день ангела святкує Ганна / pixabay.com

Ганна

В перекладі з івриту ім’я означає “благодійниця”. В дитинстві Ганна відрізняється ірраціональним мисленням. Добре вчиться, має талант до креативу. В дорослому віці стає комунікабельною і доброзичливою. Завдяки цим рисам характеру Ганну люблять на роботі. Цікаві факти про ім’я Ганна: досить довго може шукати свою другу половинку.

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