До України прийде майже літо: прогноз погоди на вівторок, 27 вересня

У вівторок, 27 вересня, до України прийде майже літо.

Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко.

Так, за її прогнозом, у південній частині 27 вересня очікується 20-26° тепла, у східних областях 18-21°, у центральних областях передбачається 15-20°, у північних та західних областях повітря буде свіжішим - 12-16°.

Атмосферні фронти зумовлять завтра періодичні дощі в більшості областей України - тобто, дощ-прояснення-дощ-прояснення.

У Києві 27 вересня очікується дощ та прохолодна погода з максимальною температурою повітря 13-14°.

Водночас раніше в коментарі ТСН.ua народний синоптик Стас Щедрін також зазначив, що від 27-28 вересня тепле повітря накриє всю Україну. У цей період температурні показники коливатимуться від 13-15° тепла ночами та 23-29° у денні години, в Криму навіть до 32°. Дещо прохолодніше буде на півночі країни - там температура вночі коливатиметься в межах 7-10°, вдень 14-17°, повідомив Щедрін.

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Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на вересень 2022 року та спростували фейк про повідомлення щодо надзвичайно суворої зими.

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