- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 298
- Час на прочитання
- 1 хв
Допомога від поляків та ризик повторення масштабного блекауту: головні новини ночі 1 лютого 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 1 лютого 2026 року:
Теплий суп для Києва: поляки везуть тисячу літрів гарячого журека (фото)
У Польщі готельєр «покарав» антиукраїнських політиків, передавши їхні гроші Україні
РФ нарощує війська та просувається у бік лісів під Сумами — що це означає для оборони
Масові відключення світла можуть повторюватися — енергетичний експерт пояснив причину
Російські військові сховалися у трубі, але їх дістали дрони ЗСУ (відео)