Допомога від поляків та ризик повторення масштабного блекауту: головні новини ночі 1 лютого 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 1 лютого 2026 року:

  • Теплий суп для Києва: поляки везуть тисячу літрів гарячого журека (фото) Читати далі –>

  • У Польщі готельєр «покарав» антиукраїнських політиків, передавши їхні гроші Україні Читати далі –>

  • РФ нарощує війська та просувається у бік лісів під Сумами — що це означає для оборони Читати далі –>

  • Масові відключення світла можуть повторюватися — енергетичний експерт пояснив причину Читати далі –>

  • Російські військові сховалися у трубі, але їх дістали дрони ЗСУ (відео) Читати далі –>

