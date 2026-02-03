"ДТЕК відправляє до ЖЕКу, а ЖЕК до ДТЕК": в Кривому Розі люди перекрили дорогу через відключення світла (відео)

Тривалі відключення світла / © ТСН

У Кривому Розі 3 лютого через тривале відключення світла мешканці кількох будинків вийшли на акцію протесту та перекрили рух транспорту на Дніпровському шосе в районі «Ластівки».

Про це йдеться у низці місцевих пабліків, зокрема, «Свої. Кривий Ріг».

За словами людей, світла в їхніх домівках немає вже дві доби. А коли з’являється, то на кілька хвилин, після чого знову зникає.

Мешканці скаржаться, що проблема повторюється не вперше. Вони неодноразово зверталися до відповідних служб, однак, за їхніми словами, замість реального вирішення отримують лише обіцянки.

«ДТЕК каже, що це робота ЖЕКу, а ЖЕК каже, що це робота ДТЕК. Заявки приймають, але ніяких дій ніхто не робить. Сьогодні приїжджали, включили — через сім хвилин світло знову погасло», — розповідає місцева жителька.

Люди наголошують, що відсутність електроенергії особливо боляче б’є по сім’ях із дітьми.

«Діти постійно без світла, не можуть долучатися до онлайн-уроків. Це вже не перший раз. Ми хочемо розуміти, чому один-єдиний будинок №42 страждає, тоді як інші отримують світло за графіком», — каже жителька району Світлана.

Під час акції на місці працювала поліція, рух транспорту був ускладнений.

Пізніше трасу на Дніпровському шосе розблокували. За словами мешканців, упродовж кількох годин на місце мають приїхати енергетики, щоб з’ясувати причини відключення електроенергії поза графіками.

Люди попередили, що у разі відсутності результатів готові знову вийти на протест. Наразі рух дорогою здійснюється без обмежень.

Нагадаємо, раніше у центрі Хмельницького під час мітингу через відключення світла чоловік погрожував гранатою. Правоохоронці затримали його.

Тоді місцеві жителі вийшли на мітинг через тривалі та нерівномірні відключення електроенергії, як, зокрема, і в столиці Спочатку в акції брало участь понад 20 людей, згодом кількість учасників зросла майже до 150.

Протестувальники перекрили рух транспорту та вирушили до місцевої ОВА, щоб отримати пояснення щодо графіків.