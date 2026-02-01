Треба було готуватися до зими раніше: Жорін висловився про перекривання доріг через відсутність опалення

Жорін критикує перекриття доріг і напади на комунальників

Перекривання доріг, зокрема, у Києві через відсутність світла, а також конфлікти з електриками й працівниками комунальних служб лише поглиблюють кризу та створюють додаткові труднощі для звичайних людей.

Про це сказав заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін.

У своєму дописі Жорін заявив, що не розуміє мети подібних дій, адже вони лише поглиблюють кризу та створюють додаткові труднощі для звичайних людей.

Він визнав, що держава мала значно раніше й системніше готуватися до зими в умовах пошкодженої енергетичної інфраструктури, а також наголосив на неприпустимості зловживань і розкрадань коштів у цій сфері.

«Одразу відповідаю на майбутні коментарі: так, потрібно було готуватись до зими з роз***баною енергетикою набагато раніше й більш системно. І не красти гроші на цьому», — написав військовий.

Водночас Жорін підкреслив, що агресивні акції протесту не розв’язують проблеми, а навпаки можуть призвести до ще більшого колапсу та погіршення ситуації з електропостачанням.

За його словами, замість нападів на комунальників та блокування доріг необхідно шукати конструктивні способи впливу й контролю за діями відповідальних органів.

Нагадаємо, у Києві мешканці ледь не заблокували магістраль через відключення світла. Кияни перекрили Харківське шосе. Проте «після спілкування з співробітниками поліції рух автотранспорту було відновлено», пояснили ТСН.ua у поліції Києва.

Тим часом Одеса опинилася у льодовому полоні. Місто перетворилося на ковзанку.

Ожеледь не пощадила нікого — під вагою криги рвуться навіть гілки дерев.

Раніше на Вінниччині через відключення світла побили керівника електромереж.

Під час акції протесту, пов’язаної з відключенням світла, місцеві жителі побили керівника регіонального електропостачального підприємства.