"Газпром" припинив транзит газу до Угорщини територією України

Територія України перестала використовуватися для транзиту газу до Угорщини.

Російська компанія "Газпром" від ранку 1 жовтня зупинила транзит газу до Угорщини через територію України.

Про це повідомляє пресслужба оператора ГТС України.

Оператор уточнив, що заявки на транзит палива не надходили, хоча відповідні потужності законтрактовані на увесь газовий період - від жовтня 2021 року до кінця вересня 2022 року обсягом 24,6 млн куб. м на добу. У компанії зазначили, що зараз відсутня можливість імпорту газу з Угорщини до України.

Гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон вкотре наголосив, що українська сторона жодного разу протягом десятиліть транспортування газу не порушувала своїх зобов’язань перед Угорщиною.

"Більше того, український маршрут – економічно вигідний, бо є найкоротшим шляхом постачання газу до Угорщини, про це свідчать обсяги торгівлі між компаніями обох країн за останні роки. Монополізація газових маршрутів "Газпромом", яку ми наразі спостерігаємо, ставить питання щодо основоположних принципів функціонування газових ринків ЄС – конкурентності та прозорості. Посилення домінуючого положення одного гравця та використання їм важелів впливу в очевидно політичних цілях на фоні шокуючого зростання цін на газ в Європі має бути зупинено", - прокоментував Сергій Макогон.

До слова, сьогодні, 1 жовтня 2021 року, почав діяти контракт між Угорщиною та Росією на транспортування газу обсягом 4,5 млрд куб м на рік, згідно з яким газ до Угорщини буде поставлятися через "Турецький потік".

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