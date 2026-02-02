Як заспокоїти тварину під час обстрілів та в укритті: головні правила безпеки (інфографіка)

Домашні улюбленці

Реклама

Війна — це величезний стрес не лише для людей, а й для домашніх улюбленців. Тварина не може словами сказати про свій страх, але її поведінка говорить сама за себе: тремтіння, спроби сховатися, відмова від їжі або нетипова агресія.

Фахівці зібрали базові поради, як допомогти чотирилапим пережити стресові ситуації та не нашкодити їм в укритті, передає Nauka.ua.

Базові правила поведінки в стресовій ситуації

Зберігайте власний спокій. Тварини миттєво зчитують емоційний стан господаря. Якщо ви панікуєте, ваш улюбленець буде впевнений, що небезпека смертельна. Облаштуйте «безпечне місце». В укритті або вдома під час тривоги покладіть знайому річ (лежанку, ваш светр із вашим запахом). Це дасть тварині відчуття контролю. Не тягніть силою. Якщо кіт забився під диван, не намагайтеся дістати його насильно (якщо немає безпосередньої загрози життю). Це лише посилить стрес. Використовуйте тактильний контакт. Якщо тварина йде на руки — погладьте, говоріть спокійним низьким голосом. Але не стискайте занадто сильно, щоб не викликати захисну реакцію. Вода та ласощі. Через стрес тварини часто відчувають спрагу. Завжди майте запас води. Улюблені ласощі допоможуть переключити увагу.

Де отримати допомогу цілодобово?

Бувають ситуації, коли тварині стає зле через стрес або травму, а звернутися до клініки фізично неможливо.

Реклама

Нагадуємо, що в Україні працює безкоштовний сервіс цілодобової ветеринарної допомоги — Optimeal Expert 9100.

Номер телефону: 9100

Вартість: безкоштовно (з мобільних українських операторів).

Збережіть цей номер та перешліть близьким, які мають домашніх тварин. Ваша відповідальність та вчасна допомога можуть врятувати життя пухнастого друга.

Раніше ми писали про те, як домашні улюбленці, коти або собаки, можуть попереджати про обстріли.