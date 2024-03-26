Комітет з нацбезпеки розглянув 710 правок до законопроєкту про мобілізацію: що змінили

Комітет з питань нацбезпеки, оборони і розвідки продовжив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію. Зокрема розглянуто 710 правок, які стосуються змін до 25 статті щодо організації та порядку бронювання військовозобов’язаних, проходження базової військової служби та заходи впливу щодо громадян, які не виконують свої обов’язки. Зупинились на правці 2815.

Про це повідомила у Facebook представниця "Європейської солідарності" в Комітеті нацбезпеки Ірина Фріз.

Зокрема пропонується надати бронювання військовозобов’язаним, які працюють, або проходять службу:

працівники критично важливих підприємств;

в органах державної влади (категорії А; 50% - Б, В);

інших державних органах;

Національній поліції України;

Національному антикорупційному бюро України;

Державному бюро розслідувань, органах прокуратури;

Бюро економічної безпеки України;

Державній службі України з надзвичайних ситуацій;

Державній кримінально-виконавчій службі України;

Службі судової охорони;

в судах, установах системи, правосуддя та органах досудового розслідування;

патронатних службах органів державної влади, юрисдикція яких розповсюджується на всю територію України.

Порядок, критерії, перелік посад і професій, а також обсяги визначатиметься цим Законом та актами КМУ.

"Наполягала на відхиленні нової статті 27, яка передбачає порядок надсилання ТЦК та СП вимог військовозобов’язаним та порядок застосування тимчасових обмежень. Всі положення змін до КАС України треба виключити, оскільки стаття 27 передбачає квазіправовий механізм примусу до виконання обов’язків щодо військового обліку та мобілізації, однак не містить завершених правових механізмів її реалізації та буде порушувати права людини. Зокрема, днем вручення вимог від ТЦК вважатиметься день її не вручення (!!!) за місцем проживання, а далі починають включатись механізми адмін відовідальності тощо. Ці положення також містять корупційні ризики. На жаль, ці пропозиції було видхілено Комітетом, тож будемо їх піднімати під час розгляду законопроекту в залі", – зазначила депутатка.

Ірина Фріз уточнила, що Комітет залишив чинною норму, яку запропонувало Міноборони, щодо непризову під час дії воєнного стану осіб 18-24 років. Вони за власним бажанням до свого 24-річчя можуть обрати термін проходження базової військової служби: під час дії воєнного стану три місяці, мирного часу – п'ять місяців.

"Проходження базової військової служби передбачає отримання військової облікової спеціальності та перехід зі статусу призовника у статус військовозобв’язаного, з подальшою можливістю бути мобілізованим під час дії воєнного стану", – пояснила депутатка.

Нагадаємо, до скандального закону про мобілізацію внесли важливу поправку. Оборонний комітет підтримав поправку №1197 до закону про мобілізацію, яка гарантує, що якщо людина самостійно прибула в ТЦК з відношенням від військової частини, людину відправлять саме до цієї частини, а не куди завгодно.

Як повідомлялось, Верховна Рада 7 лютого ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про внесення змін до деяких законів про окремі питання проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

До другого читання законопроєкту надійшло понад 4 тисячі поправок.

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