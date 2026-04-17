Київ накриває нова хвиля похолодання: синоптики попередили, коли зіпсується погода

Синоптики розповіли, якою буде погода на Київщині 17 квітня / © УНІАН

Реклама

У Києві та Київській області 17 квітня буде хмарно, а нічні опади вже вдень зміняться сухою, проте прохолодною погодою.

Зокрема, на Київщині у п’ятницю буде хмарна погода із короткочасними проясненнями. Вночі та вранці синоптики прогнозують невеликий дощ, проте день пройде без опадів.

Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме від +3 до +8 градусів тепла, вдень — від +11 до +16 градусів вище нуля.

Реклама

У Києві вночі очікується від +6 до +8 градусів тепла, вдень — до +16 градусів тепла.

За даними погодного порталу Sinoptik, у столиці протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів. Стовпчики термометрів вночі показуватимуть від +9 до +11 градусів тепла, вдень — від +14 до +16 градусів тепла.

Погода у Києві 17 квітня / © скриншот

Реклама

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.