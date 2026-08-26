Американський бізнесмен Ілон Маск / © Associated Press

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Українська влада не припиняє комунікацію з американським мільярдером Ілоном Маском. Сторони обговорюють можливі варіанти надання допомоги Києву.

Про це повідомляє «РБК-Україна» із посиланням на поінформоване джерело.

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«Українська влада зараз продовжує комунікацію з Ілоном Маском щодо надання ним допомоги Україні», — йдеться в короткій заяві.

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Нагадаємо, раніше у серпні видання Financial Times повідомило, що Україна просить у Маска дозвіл на використання безпілотників зі Starlink для ударів по російських ракетних установках на відстані до 200 км углиб РФ задля компенсації дефіциту ракет для Patriot.

За даними FT, у липні президент України Володимир Зеленський обговорював це питання з президентом США Дональдом Трампом, проте той не висловив чіткої підтримки.

Видання The Atlantic також інформувало, що президент України просив президента США вплинути на Маска щодо використання Starlink, але очільник Білого дому не дав конкретної відповіді. Бізнесмен відмовляється змінювати позицію через побоювання ескалації та вважає, що час укласти угоду.

Своєю чергою, пише видання, колишній міністр оборони України Михайло Федоров продовжує переговори з Маском через закриті канали. Раніше сторони вже домовлялися про блокування терміналів Starlink для російських військ.

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Як заявив 23 серпня Зеленський, Маск поки що вважає ескалацією надання дозволу на роботу Starlink для ударів по РФ, однак може змінити думку за наявності нових аргументів. До переговорів із бізнесменом долучався американський лідер та українські посадовці, і нині Київ отримує більш обнадійливий фідбек, очікуючи результатів майбутніх зустрічей.

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