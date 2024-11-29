Масована атака по енергетиці України: NYT ошелешило наслідками

Україна буде обмежена у генерувальних потужностях щонайменше на три-чотири роки, вважають експерти.

Через пошкодження та знищення енергетичних потужностей України унаслідок російської атаки 28 листопада країна на певний час зіткнеться з енергетичними проблемами.

Про це йдеться у статті видання The New York Times.

Автори статті вказують, що російські удари по Україні 28 листопада були спрямовані на її енергетичну інфраструктуру, щоби занурити населення в холод і темряву з настанням зими. Тоді як президент РФ Володимир Путін стверджував про ураження 17 цілей, зокрема "військових об'єктів, об'єктів оборонної промисловості та систем підтримки".

Також читайте Через атаку РФ одразу три АЕС України скоротили виробництво електроенергії

За словами виконавчого директора неурядової організації "Український інститут сталого розвитку" Станіслава Ігнатьєва, до ударів 28 листопада вже було знищено та захоплено понад 40% генерувальних потужностей України.

На думку аналітиків, пошкодження та знищення енергетичних потужностей означає, що Україна на якийсь час зіткнеться з енергетичними проблемами.

"На жаль, ми змушені констатувати, що найближчим часом ми будемо обмежені в генерувальних потужностях щонайменше на три-чотири роки, поки не побудуємо нові", – заявив директор незалежного інституту "Центр досліджень енергетики"» Олександр Харченко.

До слова, за оцінками експерта з енергетики Володимира Омельченка, на відновлення енергосистеми України після атаки 28 листопада може піти до двох тижнів. І це за умови, що не буде нових ударів.

Читайте також: