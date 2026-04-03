Мер Івано-Франківська порадив батькам "бити дітей" — як пояснив свої слова
Очільник міста запевняє, що висловлювання були на емоціях.
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків пропонує «бити дітей» за використання петард під час війни у країні. Ці слова викликали обурення в Мережі.
Згодом в ефірі телеканалу «ВЕЖА» міський очільник Івано-Франківська наголосив, що це було «емоційне висловлювання».
Він пояснив свої емоційні висловлювання тим, що петарди під час війни становлять реальну загрозу. Вибухи травмують людей та можуть провокувати посттравматичні реакції у військових, які повернулися з фронту.
Що передувало
Руслан Марцінків заявив про зростання випадків підриву петард у місті, які, за його словами, дедалі частіше влаштовує молодь заради відео для TikTok.
За словами мера, через такі вибухи правоохоронці змушені реагувати на повідомлення, адже в умовах війни будь-який гучний звук може викликати підозру. Він наголосив, що подібні дії створюють додаткове навантаження на служби та тривожність для мешканців.
Марцінків вважає, що проблему слід вирішувати насамперед через виховну роботу з дітьми та батьками.
«Краще дати по сраці один раз і на все життя запам’ятати, ніж зруйнувати життя собі та іншим. Дідівськими методами краще виховується», — зазначив міський голова.
Раніше на одній із сесій міської ради він сказав:
«Може, ми загрались у булінги-шмулінги. Раніше тато знімав пасок, давав по ср*ці і все було нормально, а зараз в нас всякі інші речі. Було все нормально. Всі ми виросли нормальні, а зараз не дай Боже щось скажи».