Внаслідок атаки військ РФ по медзакладу Дніпра поранені пацієнт та медик.

Момент ракетного удару по лікарні у Дніпрі потрапив на камери відеоспостереження у медзакладі. Поранення отримали пацієнт та лікар.

Про це повідомило "Суспільне" та оприлюднило відповідне відео.

За словами гендиректора лікарні ім. І. Мечникова Сергія Риженка, під час атаки військ РФ у приміщеннях медзакладу перебували 1703 пацієнтів та працівники лікарні.

Вибуховою хвилею та уламками російської ракети зруйновано 420 дверей та вікон.

Пошкоджені три реанімаційні відділення та шість операційних.

Нагадаємо, росіяни завдали ракетного удару по Дніпру в ніч проти 26 жовтня. Загинули троє людей і спершу було відомо про 19 постраждалих. У місті знищений житловий будинок, пошкоджені 13 багатоквартирних та два приватних будинки, 30 авто.

Момент ракетного удару по лікарні у Дніпрі потрапив на камери відеоспостереження у медзакладі

Читайте також: