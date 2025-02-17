На Харківщині орендар кинув гранату під ноги власниці квартири

У Харківській області поліція затримала і повідомила про підозру чоловіку, який кинув гранату під ноги власниці квартири, яку винаймав зловмисник.

Про це повідомила поліція Харківської області.

Між п’яним орендарем та власницею квартири виник конфлікт, під час якого чоловік привів у дію ручну гранату та кинув її у бік жінки. Внаслідок вибуху постраждала отримала множинні осколкові поранення та була госпіталізована.

Повідомлення про злочин надійшло близько опівночі 16 лютого до відділення поліції № 2 Богодухівського районного відділу поліції.

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Правоохоронці затримали 41-річного зловмисника та повідомили про підозру у замаху на умисне вбивство. За це фігуранту загрожує до 15 років ув’язнення.

До слова, раніше в Київській області через сварку під час застілля чоловік підірвав гранату.